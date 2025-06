Carlos Herrera asegura no haber visto a Isabel Pantoja en 'El Rocío'

Mucho se ha hablado de la presencia de Isabel Pantoja en El Rocío y más desde que el programa 'TardeAR' emitiese en exclusiva las primeras imágenes de la tonadillera visitando a la Virgen del Rocío junto con Antonio Abad y su amiga Cristina.

Al parecer, el motivo por el que la tonadillera ha viajado hasta Huelva es recoger todas sus pertenencias de la casa que tiene en El Rocío porque la vivienda forma pare del lote que presentó como aval para saldar sus deudas y no va a volver allí. Una información que ha contado Antonio Rossi este mediodía en 'Vamos a ver'.

Tras conocer estos detalles, Europa Press ha hablado en exclusiva con Carlos Herrera y, a pesar de vivir "relativamente cerca de Isabel" en El Rocío, ha comentado que "no la he visto nunca, yo creo que es una leyenda urbana que viene, jamás la he visto".

Sin embargo, no le extraña que no se deje ver porque "es muy celosa de su privacidad y no tiene una casa de puertas abiertas como se tiene en El Rocío. Me imagino que entra de forma disimulada y se queda siempre dentro de casa y recibe a los amigos que ella considere oportunos".

En cuanto a la posible venta de la casa de la artista, Carlos no está interesado en ella porque "con la que tengo, tengo bastante". Eso sí, le ha lanzado una propuesta por si en algún momento quiere volver a reunirse con él: "Ella sabe que cuando quiera en mi casa tiene un amigo y una familia".