Sen Senra "retorna" a Galicia en el tercer volumen de 'PO2054AZ': "En el pueblo gallego hay resistencia desde siempre"

Con el número de matrícula de un viejo Peugeot 205 de su padre, el músico y compositor gallego Sen Senra "retorna" a Galicia en el tercer y último volumen de su trabajo, 'PO2054AZ', un álbum en el que se incluye 'Padiante', su primera canción en gallego.

"En el pueblo gallego hay resistencia desde siempre. Hay muchas emociones dentro, al final muchos gallegos pueden sentir la típica, mítica, morriña. Esa sensación de 'voltar' o de estar fuera y sentir la morriña, la sensación esa. Y luego, defender la tierra, la pureza y nuestra Galicia", ha explicado el gallego en una entrevista concedida a Europa Press.

Christian Senra (San Miguel de Presqueiras, 1995) concluye bajo esta premisa de vuelta a su "casa" la trilogía de discos que inició en 2023 con el primer volumen de 'PO2054AZ', dedicado al origen y tras el que llegó el concepto de "emigrante", concluyendo con este retorno.

En ese sentido, el artista ha apuntado que el "paralelismo" de las personas gallegas como emigrantes está presente a lo largo del tercer volumen y, por lo tanto, se trata de un homenaje a la historia emigrante de Galicia.

"Es un homenaje, sobre todo, a mi familia, a la familia de mis amigos, a desconocidos, a la historia emigrante de Galicia, pues tiene mucha historia. Ahora donde hago hincapié es en esa salida de casa en búsqueda de algo. Ya lo viví cuando hice 'Sensaciones', que me alejé de casa, y me busqué un poco la vida, que es lo que hacían mis parientes, mis amigos y mucha gente. Quería dejarlo reflejado, es una historia de la que también tenemos que sentirnos orgullosos. Todo el mundo se tiene que sentir orgulloso de su viaje, de su camino", ha explicado Senra.

En este punto, el artista se ha mostrado a favor de que tanto el idioma gallego como el catalán y el euskera sean reconocidos como lenguas oficiales de la UE, después de que se haya optado por posponer la decisión al respecto que estaba prevista el pasado martes en Bruselas. "Sí, sinceramente. El gallego es un idioma, ¿no? Pues sí", ha aseverado.

'PO2054AZ. Vol III: El Retorno' verá la luz el próximo 6 de junio y, según ha señalado Senra, ha sido un viaje emocional en el que celebra el punto de origen, pero también su yo "más verdadero" --lo hace a través de la "reconciliación" con la guitarra, por ejemplo, instrumento que marca todo el álbum--.

"En este último volumen me gustaba la idea de sacar los paisajes y el imaginario de Galicia que me rodeó y me rodeaba siempre desde otra visión. Con una visión un poquito más romántica, igual no tan cruda, tan dura. Otro tipo de punto de vista, que realmente lo hemos vivido todos los que vivimos allí, los que tenemos pueblo, los que nos criamos allí. Todo lo que sea poner en el mapa, poner una personalidad tan interesante como puede ser Galicia, es importante, es bonito", ha añadido.

"LAS LETRAS SON IMPORTANTES, EL MENSAJE ES IMPORTANTE"

En canciones como 'Por si vuelves', 'Espantando palomas' o incluso en 'Padiante', Senra destaca por las letras cuidadas, algo que, a su juicio, es fruto de una "madurez emocional". "Así como voy creciendo, voy ganando perspectiva y sé lo que quiero, lo que no quiero o lo que considero que hay que defender y lo que no, por ahí camina conmigo", ha asegurado.

Por eso, ha defendido la importancia del "mensaje" en las canciones y ha apuntado que aunque no siempre tienen que ser tristes para ser bonitas, las letras "son importantes".

"Las letras son importantes, ¿sabes? Al final, el mensaje es importante. No hablo de una letra bonita o una letra triste, porque lo triste puede ser bonito también, pero sí cuidar el detalle, la lírica es para mí importante", ha concluido.