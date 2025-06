Melody vuelve a dar la cara, esta vez en 'El Hormiguero'

Después de todas las polémicas en las que se ha visto envuelta tras su paso por Eurovisión, Melody se ha sentado esta noche en el plató de 'El Hormiguero' con Pablo Motos y ha hablado con total sinceridad de cómo está llevando la vorágine mediática en la que está metida.

"Quería irme a mi casa porque hacía muchas semanas que no veía a mi hijo", explicaba la artista sobre su vuelta a España después del festival y aclaraba que "en ningún momento he llegado a mi casa pensando que hemos perdido porque me ha ganado el corazón de gente que no me conocía".

Además, se enfrentaba a las críticas asegurando que "no tengo mal perder porque para mí no he perdido, he ganado mucho, pero sí que es verdad que hay muchas cosas que me hubiera gustado hacerlas de otra manera", reconocía.

En ese aspecto, Melody comentaba que "lo que me ha dolido más es no haber hecho en algunas partes lo que yo quería" y, además, ha vuelto a enviar un mensaje entre líneas: "Ya que he quedado en el 24, me hubiese gustado equivocarme yo"... lo que no significa que sea "malagradecida, pero estoy en mi derecho de decirlo".

La artista también confesaba que "los medios han dicho cosas de mí que no me han parecido acertados. Puedo gustar más o menos, pero siempre he dicho que soy una chica que ha ido con su verdad y sin faltar el respeto". En ese aspecto, siente que "desde que pedí que quería unos días de descanso, se han dicho cosas de mí que no son verdad, como que lo tenía pactado para hacer una exclusiva y cobrar 150.000 euros".

Melody se desahogaba con Pablo explicando que ha sido consciente que de que "se ha intentado dañarme, pero yo no hago caso, estoy muy tranquila. Ni he cobrado 150.000 euros ni nada. Hay gente que dice que me hago la víctima, pero no es la verdad".