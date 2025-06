Expulsión sorpresa y una lesión que deja en duda la continuidad de uno de los nominados... ¡Shock en 'Supervivientes'!

Sorpresa, emoción y nervios entre los concursantes de 'Supervivientes' en una trepidante gala de 'Conexión Honduras' en la que, nada más conectar con Sandra Barneda, descubrían que, ahora sí, "comienza la recta final" de la aventura. Una noticia que hacía que algunos no pudiesen contener las lágrimas -como Makoke- al hacer balance de lo durísimos y a la vez gratificantes que han sido los casi tres meses que llevan en Los Cayos Cochinos sobreviviendo en condiciones extremas.

A continuación, descubrían que en pocos minutos -y no el jueves como imaginaban- se produciría una expulsión sorpresa y uno de los cuatro nominados, José Carlos Montoya, Anita Williams, Damián Quintero o Álex Adrover, tendría que despedirse de la experiencia y abandonar Honduras esa misma noche.

Primero se enfrentaban a la prueba de recompensa -de dos en dos medían sus fuerzas sobre una estructura encima del mar, intentando que su 'rival' cayese al agua-, que ha terminado con un lesionado cuya continuidad en el concurso está por el momento en el aire, Álex. El actor, en su lucha contra Montoya, se hacía daño en una rodilla y era trasladado inmediatamente a la cabaña para ser atendido por los médicos.

"Esperamos que te puedas incorporar a palapa y serán los médicos los que te van a dar el diagnostico de cómo está esa lesión de rodilla y qué gravedad tiene", explicaba la presentadora mientras el marido de Patricia Montero agradecía a los profesionales cómo le estaban tratando y explicaba que quería ponerse a andar para poner a prueba su rodilla.

A pesar de tener que someterse a más pruebas médicas para determinar el alcance de su caída, Álex volvía con sus compañeros para escuchar el veredicto de la audiencia en la expulsión exprés. "Presenta una luxación en la rótula derecha, que ha sido reducida, pero que va a tener que ser valorada mañana por los traumatólogos tras la realización de pruebas pertinentes para estudiar su continuidad o no en el programa" informaba Barneda para preocupación del protagonista de 'Yo soy Bea'.

Y tocaba descubrir quién era el expulsado. El primer salvado era Montoya, que estallaba de felicidad al ver que sigue contando con el cariño incondicional del público una semana más. A contiuación, era Anita la que se libraba de la expulsión, dejando la cosa entre Álex y Damián para euforia del de 'La Isla de las Tentaciones', y tensión y preocupación en compañeros como Pelayo Díaz. "No me puedo creer que se apoye esa poca educación y esas pocas ganas de hacer nada. La convivencia es muy importante, estoy decepcionado con lo que la gente, en esta noche, está valorando. Lo acepto porque el público es soberano, pero es mi opinión y me da mucha pena" confesaba el influencer, mientras Makoke apoyaba las palabras de su compañero y aseguraba que "Anita y Montoya y Anita han dejado mucho que desear, hacen la convivencia muy difícil".

La presentadora no alargaba más la 'agonía' y daba el nombre del tercer salvado, Álex, anunciando así que Damián se convertía en el último expulsado. Un adiós que ha dejado completamente roto a Pelayo y al que el karateka ha reaccionado con resignación y deportividad: "Estoy contento, ha sido un concurso fantástico, el mejor de la tele y nunca hubiera imaginado estar aquí" ha reconocido antes de despedirse de todos sus compañeros y abandonar por última vez la palapa.