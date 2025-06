El desempleo en Uruguay se ubica en 8 % durante abril

Montevideo, 2 jun (EFE).- La tasa de desempleo en Uruguay se ubicó en 8 % en abril y no sufrió variaciones respecto al mes anterior, según destaca un informe presentado por el Instituto Nacional de Estadísticas.

Asimismo, el documento dado a conocer este lunes detalla que la tasa de actividad se situó en 64,6 %, al tiempo que la tasa de empleo en 59,5 %.

En concordancia con esto, cerca de 1,7 millones de personas de las casi 3,4 que viven en el país sudamericano tienen empleo, mientras que unas 152.000 están desocupadas.

Por otra parte, el documento muestra que el desempleo es mayor en el interior de Uruguay que en Montevideo.

Según subraya el INE, se considera como ocupado "a toda aquella persona de 14 años o más de edad que trabajó por lo menos una hora durante el período de referencia de la encuesta, o que no trabajó por estar de vacaciones, o por enfermedad o accidente, conflicto de trabajo o interrupción del trabajo a causa del mal tiempo, averías producidas en las maquinarias o falta de materias primas, pero tiene empleo al que seguramente volverá".

Estas se clasifican en dos: con empleo asalariado o con empleo independiente.

En tanto, se considera como desempleado "a toda persona que durante el período de referencia considerado no está trabajando por no tener empleo, que lo busca activamente y está disponible para comenzar a trabajar ahora mismo. Por definición, también son desocupados aquellas personas que no están buscando trabajo debido a que aguardan resultados de gestiones ya emprendidas y aquellas que comienzan a trabajar en los próximos 30 días". EFE