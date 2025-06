2-3: La Selección Catalana paga caros sus errores y cae en el amistoso ante Chile

Sant Joan Despí (Barcelona), 1 jun (EFE).- La Selección Catalana de fútbol cayó por 2-3 ante la Selección Chilena en un choque amistoso en el que ‘La Roja’ cimentó su victoria en los goles de Araya, Keefe y Balmaceda en el primer tiempo y en el que el combinado catalán, que fue de menos a más y consiguió dos tantos de una decisiva Judit Pablos en el segundo tiempo, pecó de imprecisión.

Las futbolistas de Luís Mena, que a diferencia de las de Xavi Llorens, sin más compromisos internacionales en el horizonte, preparan su participación en la Copa América del próximo mes de julio, saltaron al verde del Estadi Johan Cruyff con un planteamiento conservador y aguantando la posesión de las catalanas.

El dominio del esférico del local, sin embargo, no fue suficiente para generar ocasiones claras, y en los primeros compases las de Llorens no se acercaron apenas a la portería defendida por Canales. En un contexto de partido en el que las de Llorens, pese a tener el balón, no lograron franquear el bloque del cuadro chileno, las visitantes aprovecharon para terminar todas las jugadas que tuvieron en transiciones rápidas. En la primera de ellas, atrapó la meta Gemma Font, pero en la siguiente, la cancerbera del Barcelona no logró hacer lo mismo.

La capitana, Karen Araya, desde la zona de tres cuartos, se sacó un mísil de la chistera que en el min. 31 logró penetrar la red rival. Tocó la madera y, pese a que pareció un tanto fantasma, acabó entrando para dar ventaja a las de Mena.

Un gol que colocó al cuadro sudamericano en su mejor momento, y que le dio alas para trenzar el único gol que provino de una jugada combinada; solo cinco minutos después del primero y tras un pase en profundidad a la espalda del equipo catalán, Keefe definió a las mil maravillas para colocar el segundo.

Otra mano de Font ante una Olivares muy insistente evitó el tercero antes del descanso, pero este terminó llegando solo cinco minutos de haber arrancado el segundo tiempo. Lo que parecía un disparo sin peligro, se le escapó a la recién ingresada guardameta Coronado, otorgando un tanto a Balmaceda y una renta de tres al visitante.

Pero el combinado catalán cambió de cara por completo tras el tercer tanto, y Bruna Vilamala tuvo la respuesta prácticamente instantánea, -la más clara de las locales hasta entonces-, pero Olivares salvó sobre la línea de gol.

Los múltiples cambios - un total de once-, rehicieron por completo al cuadro local, que terminó con un final trepidante buscando sin descanso el gol del empate. Antes, dos tantos de la delantera Judit Pablos, habían recortado distancias hasta colocar a las de Llorens a un solo gol de ventaja.

La futbolista del RCD Espanyol, con una diana en el min.73 y otra en el min.80, poco después de entrar, revolucionó el choque con un primer gol que cazó tras el despeje del rival al intento de su compañera Kanteh, y otro que consiguió definir tras un rebote sobre la defensa rival.

Con todo, el cuadro catalán, que había ido de menos a más, lo intentó hasta el final, pero fue el equipo de Mena que terminó levantando el trofeo en un duelo amistoso que volvía a juntar a la Selección Catalana más de un año después de la última vez.

- Ficha técnica:

2 – Cataluña: Font (Coronado, min. 46); Torrejón (Laborde, min. 53), María Pérez (Caño, min. 53), Núria Mendoza (Guerra, min. 53), Aida Esteve (Judit Pujols, min. 46); Vicky Losada (Queralt, min. 53), Paula Fernández (Mar Torras, min. 53), María Llompart (Kanteh, min. 46); Vilamala (Andrea Gómez, min.53), Baudet (Judit Pablos, min. 46), Irina Uribe (Arola, min. 46).

3 – Chile: Canales; Balmaceda, Pinilla, Ramírez, Olivares; Aedo, López, Cortés; Sonya Keefe (Valencia, min. 70), Araya, Pardo.

Goles: 0-1: Araya (min.31); 0-2: Keefe (min.36); 0-3: Balmaceda (min. 50); 1-3: Pablos (min. 73); 2-3: Pablos (min. 80).

Árbitra: Ainara Acevedo amonestó a Vicky Losada para la Selección de Cataluña (min. 35) y a Karen Araya (min. 75), Nayadet López (min. 87) y Valencia (min. 93) para la Selección de Chile.

Incidencias: Partido internacional amistoso que se disputa en el Estadi Johan Cruyff (Sant Joan Despí, Barcelona) ante 3152 espectadores. EFE

