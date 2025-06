Russell Brand llega al tribunal para la sesión de su juicio por agresiones sexuales

Londres, 30 may (EFE).- El actor y comediante británico Russell Brand llegó este viernes a la Corte de Magistrados de Westminster, en el centro de Londres, para una vista en la que deberá declararse culpable o inocente de las acusaciones de violación y agresión sexual realizadas por cuatro mujeres.

Brand llegó minutos antes de las 10:00 hora local (09:00 GMT) al tribunal ante una fuerte expectación mediática, y no realizó declaraciones a su entrada.

El actor, de 49 años, fue puesto en libertad condicional en una breve audiencia preliminar ante el mismo tribunal el pasado 2 de mayo, donde se repasaron los cargos contra el intérprete en películas como 'Get him to the Greek' (2010) y exesposo de la cantante estadounidense Katy Perry.

Entre las condiciones impuestas, el equipo legal de Brand debe proporcionar las direcciones de este, tanto en Estados Unidos (donde reside parcialmente) y en el Reino Unido.

Una investigación conjunta de la televisión Channel 4 y el periódico Sunday Times reveló las acusaciones de violencia sexual que varias mujeres formularon contra el actor.

Los delitos por los que es juzgado tuvieron lugar supuestamente entre 1999 y 2005 y afectaron a cuatro mujeres.

Entre ellos, está la acusación por violar a una mujer en la habitación de un hotel durante el congreso anual del Partido Laborista o la de una empleada de una televisión, que denunció que le manoseó los pechos antes de arrastrarla a un baño para forzarle a sexo oral. EFE

(vídeo)(foto)