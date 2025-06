Montse Tomé destaca la goleada a Bélgica: "Tenemos mucha variedad en la línea de arriba"

La seleccionadora española femenina de fútbol, Montse Tomé, ha elogiado este viernes la "mucha variedad" de su convocatoria "en la línea de arriba", tras haber derrotado por un amplio 1-5 al combinado de Bélgica durante la jornada 5 del Grupo A3 en la Liga de Naciones.

"Buscamos en cada partido ver qué cualidades o qué capacidades nos da lo que necesita el partido. Hemos variado la posición de punta con Salma [Paralluelo], que es una jugadora de ir al espacio, con Esther ahí, hemos buscado con Alba y con Martín-Prieto diferentes alternativas, con Lucia García, etc., que son todas jugadoras de ir al espacio", dijo en rueda de prensa desde el Estadio King Power at Den Dreef, en Lovaina.

"Tenemos mucha variedad en la línea de arriba, muchas jugadoras que pueden jugar en extremo derecho e izquierda y que durante el partido lo puedes cambiar, jugadoras con perfiles de venir más adentro a recibir, jugadoras con perfiles de correr más a los espacios. Y bueno, en función de las líneas defensivas a las que nos vayamos a enfrentar, optaremos por una u otra", explicó la entrenadora de la 'Roja' tras la goleada.

"Es cierto que en este partido, previendo que iba a ser un bloque bajo, buscamos una jugadora punta de referencia que en el área se moviera bien. Esther [González] además consigue hacer dos goles, viene de hacer una buena temporada y ya lo demostró en la última fecha FIFA. Hemos optado por eso y al final salió bien. Así que no es solo cuestión de los goles. Para llegar a hacer gol hay que hacer mucho trabajo previo, así que felicitar a todas las futbolistas", apuntó la asturiana.

"Era un partido en el que teníamos que ganar, sabiendo que Bélgica era un rival con el que ya habíamos sufrido en la ida y que venía de ganar a Inglaterra. Con lo cual, hemos trabajado bastante esta semana para no confiarnos, para ser muy serias en todo lo que tiene que ser a nivel ofensivo, a nivel defensivo para cortar sus transiciones con jugadoras rápidas como tienen. Y creo que ahí el equipo ha estado muy serio, creo que hemos conseguido cortar sus avances", destacó Tomé.

"Es cierto que han salido alguna vez, pero ha estado casi todo el tiempo controlado con Irene [Paredes], con Aleixandri y con Patri [Guijarro] por delante. Toda la línea defensiva, con Ona [Batlle] y Olga [Carmona], creo que han hecho un grandísimo trabajo para que no nos corrieran mucho. Esto lo hemos mejorado con respecto al partido de ida. Entonces creo que el equipo ha estado muy serio, en las situaciones con balón también ha estado bien y hemos conseguido marcar cinco goles. Yo creo que hay que dar la enhorabuena al equipo, disfrutarlo, que descansen ahora y ya pensar en el siguiente", subrayó la seleccionadora.

No en vano, en pocos días jugarán contra la selección inglesa en Cornellà-El Prat. "Esperamos que haya muchísima gente, que la gente se anime a ver un partidazo como es España-Inglaterra y que puedan disfrutar del fútbol, que puedan ayudarnos en nuestro camino a estar en la fase final de la Nations. Es un partido de máximo nivel, Inglaterra también ha hecho los deberes y ha conseguido puntuar de tres", avisó.

"Ya estamos pensando en el siguiente partido, ahora las jugadoras tienen que descansar. Así que animo a Cornellà y a toda Cataluña, Barcelona y España, que se puedan acercar a ver un partido de máximo nivel", repitió antes de advertir de que "cada partido es un mundo".

"Sabemos que Inglaterra es un grandísimo rival, tenemos como equipo respetar a todos los rivales. De hecho, el equipo afrontó hoy el partido de Bélgica que desde el primer minuto sabíamos que teníamos que saber jugar este partido, no es fácil jugar este tipo de partidos. Ante Inglaterra, que es un rival de maximísima exigencia, pues va a ser un partido diferente, esto lo sabemos", señaló la entrenadora de la 'Roja'.

"Ahora las futbolistas van a recuperarse bien. Ya veíamos que venían de una carga de peso, de la final de la Champions, y llegaron bien. Con todo el equipo técnico, con todo el 'staff' que tenemos aquí y en la federación con grandísimos profesionales que trabajan al servicio de las jugadoras y que tienen muchas ganas de sumar, de aportar su grano de arena, hemos conseguido recuperar bien a las jugadoras", argumentó.

Por ello Tomé recalcó "sobre todo en su ambición, sus ganas de querer seguir mejorando, aprendiendo y compitiendo". "Eso ha hecho que al final pudiéramos conseguir los tres puntos", valoró Tomé, para luego hablar del debut de Lucía Corrales con la selección española absoluta.

"Ha estado bien, ha entrado con confianza. Ella sabía que, estando aquí, siempre tienes posibilidades de entrar. Optamos por ella porque es una jugadora con mucho recorrido, es una jugadora que puede ocupar toda la banda, que se incorpora bien en ataque y que lo ha intentado desde el primer momento que ha estado en el campo", desgranó al respecto.

"La he visto bien, la he visto con ganas, la he visto atrevida yéndose o intentando irse en el uno contra uno. Y luego, una de las cosas que tiene es ese centro, y también lo ha intentado. Así que darle la enhorabuena, y una alegría poder tener una más con nosotros", concluyó.