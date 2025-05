Ferran Torres: "El mejor Ferran está por llegar todavía"

El delantero del FC Barcelona Ferran Torres declaró este viernes que "el mejor Ferran está por llegar", ya que aún cuenta con "mucho margen de mejora" después de "volver más fuerte" de su peor momento, hace dos temporadas, cuando tocó fondo, pero del que consiguió "levantarse", naciendo un "Ferran mejor".

"Mi peor momento fue hace dos años cuando tuve una mala temporada con el Barça, en mi cabeza tenía dudas de si podría levantarme y ser importante, pero lo he conseguido, he vuelto más fuerte. De aquello nació un Ferran mejor, con esa mentalidad mejor, y que todavía tiene mucho margen de mejora. El mejor Ferran está por llegar todavía", aseguró el delantero en una entrevista a 'El Club del Deportista' recogida por Europa Press.

Durante su etapa como jugador 'culer', el valenciano ha sido objeto de muchas críticas, comentarios que al 'Tiburón' le hacen "motivarse más". "La presión te hace crecer. Que la gente esté pendiente de ti te hace motivarte más. Es imposible contentar a toda la gente, así que relativizo cuando piensan que soy un revulsivo", afirmó.

Sobre su famosa 'mentalidad de tiburón', Ferran explica que es por su "deseo constante" de ir mejorando y no rendirse durante el camino. "Es el deseo constante por mejorar, por no rendirse. Es la ambición por sobreponerse y llegar a lo más alto. Todos los días me equivoco. Esa es la base del éxito: prueba-error", manifestó.

El delantero blaugrana elogió a su actual entrenador, Hansi Flick, al que ha definido como un "ganador" y una persona muy cercana. "Es un ganador y gestiona un equipo top de maravilla. Además, da mucho cariño a todos, incluso más a los que no juegan, es muy cercano", destacó. Mientras que de su anterior técnico Xavi Hernández expresó que es "puro barcelonismo".

Por último, el jugador también abordó la tragedia de la dana, acontecida el pasado mes de octubre en Valencia. "Lo llevé muy mal. Me sigo acordando todos los días. Sentí mucha impotencia por no estar allí todo lo que quisiera y ver cómo mi tierra fue arrasada en unas horas", reveló.

"Hasta que no vas allí y ves realmente la magnitud de lo ocurrido, no eres consciente de lo que fue. No hice nada diferente al resto de los voluntarios; estaba todo sepultado en barro y solo valía coger una escoba, una pala o lo que pudieras y ayudar", finalizó el internacional español.