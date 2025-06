Brufau (Repsol) pide apostar por el sector del refino como "el camino más fácil" para descarbonizar

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha pedido a Europa apostar por un plan de acción para impulsar la descarbonización del sector del refino, ya que es "el camino más fácil" para descarbonizar la sociedad, así como una visión basada en "menos ideología y más tecnología".

"El refino es crítico para descarbonizar la sociedad. El refino ha demostrado que es capaz de producir combustibles con baja intensidad de carbono, es capaz de invertir en eficiencia energética, es capaz de producir biocombustibles renovables, etc", aseguró en su discurso ante la junta general de accionistas de la compañía.

Así, consideró que el problema de las autoridades es que ven al refino "como un punto de partida que está subordinado a las compañías o a los sectores que utilizan los productos del refino y, por tanto, creen que regulando a los productos, a los sectores consumidores del refino, pues consiguen reducir el refino".

No obstante, Brufau se mostró convencido de que "la sensibilidad" de la Comisión Europea irá "en la dirección adecuada". "Como hace Estados Unidos", subrayó, ya que el sector del refino es estratégico para Europa y España, produciendo más del 95% del combustible para el transporte de personas y mercancías y el 50% de las materias primas par la industria química en el continente.

"Si no hubiese refino, no habría química en Europa", advirtió, defendiendo que apostar por el refino y todas sus derivadas, "es el mayor camino, el camino más fácil para llegar a descarbonizar la sociedad".

"Si no lo hacemos así, y no lo hemos hecho así en el pasado, lo que veremos es el cierre de refinerías europeas. Una cuarta parte de las refinerías europeas, 100 refinerías, han cerrado", indicó.

EL PETRÓLEO "CONTINUARÁ SIENDO UNA REALIDAD".

Y es que Brufau estimó que el petróleo "continuará siendo una realidad". "Por tanto, también en España, que somos muy intensivos en generación renovable", señaló.

Además, el presidente de la primera petrolera de España puso en valor la apuesta estratégica de la compañía por los combustibles renovables ya que, al funcionar con vehículos de combustión interna, "se protege la industria del petróleo de una forma decidida".

COMPETIR EN IGUALDAD EL VEHÍCULO ELÉCTRICO Y DE COMBUSTIÓN.

"No hay que sustituir nada", aseguró, aunque pidió, eso sí, que deberían competir el vehículo eléctrico y el vehículo de combustión "en igualdad de condiciones ambientales".

"Porque los dos, el vehículo eléctrico y el vehículo de combustión interna, son neutros en emisiones, desde el tubo de escape a la atmósfera. Evidentemente, el potenciar los combustibles renovables, básicamente, lo que permitiría es que una parte importante de la movilidad funcionase con productos líquidos, que no son emisores, o que son neutros en emisiones, en toda su cadena de valor", dijo.

Por ello, Brufau pidió que no se parta de la premisa de tener una única opción, la del vehículo eléctrico. "No digo cuál tiene que ser mejor, dejemos que compitan. No prejuzguemos. No prejuzguemos y al mismo tiempo que prejuzgamos, nos cargamos o destruimos una industria", ha indicado.