Paola Olmedo anuncia que ha roto con su nuevo novio: "No le puedo dar lo que él quiere"

Horas después de protagonizar la portada de la revista 'Diez Minutos' derrochando romanticismo y risas con su nuevo novio, Paola Olmedo ha anunciado en 'TardeAR' que ha roto con Sergio -así se llama el chico con el que había recuperado la ilusión tras su separación de José María Almoguera- y se ha sincerado sobre los motivos que la han llevado a poner punto y final a su relación.

"Estoy ahora mismo algo estresada por un montón de cosas, no tiene nada que ver él, entonces estoy enfocándome mucho en el tema laboral, y tengo muy poco tiempo, no puedo dedicarme ahora mismo al 100% a alguien... entonces estoy dándome yo como un tiempo" ha explicado cuando sus compañeros le han preguntado por el gran momento que está viviendo a raíz de la publicación de sus fotografías con su 'macho alfa' (como le definió hace varios meses cuando reveló que volvía a estar enamorada)

Pidiendo respeto para su exnovio porque se trata de una "persona súper anónima" y "no me gustaría que se esté diciendo una cosa y que lo que haga la prensa es ir sobre él y le molestaran", Paola ha revelado que ha sido ella la que ha "tomado la decisión" de terminar con su historia de amor.

"No quiero que lo lleve mal ni que nadie se lo haga pasar peor, pensé que no quiero esto para él. Para mí no es fácil, pero no me gustaría que haya malos entendidos, por si yo llegara a ser en un futuro algo. Ahora mismo, quiero estar centrada en mí... He aprendido a ir mucho más despacio. Soy demasiado impulsiva con mis sentimientos, y cuando yo siento algo por alguien es como que voy a mil por hora" ha añadido, asegurando que ella se encuentra "bien" y que esta ruptura no tiene nada que ver con la de Almoguera.

"No son los mismos motivos que con Jose, yo ahí no dije 'tiempo', dije 'terminó'" ha apuntado, revelando que se lleva "muy bien" con Sergio, para el que no tiene más que buenas palabras: "Es una persona bastante adulta, maduro, con el que puedo tener una conversación y me entiende, que era lo que yo necesitaba. Es una persona súper buena, muy guapo... Pero soy yo ahora mismo".

Dejando en el aire cuándo se produjo la ruptura y cuáles han sido los motivos, la exnuera de Carmen Borrego ha deslizado que "muchas veces pasan situaciones que te pueden llegar a echar para atrás. Entonces sí hay cosas que te hacen pensar y te hacen parar para centrarte". "No le puedo dar lo que él quiere" ha confesado, explicando que en estos momentos en los que está haciendo malabares para compaginar la crianza de sus 3 hijos, con su centro de uñas y su faceta de colaboradora televisiva, no tiene tiempo para centrarse en un nuevo amor. "Yo también soy muy tajante con las cosas que hago. Si algo no veo claro, no sigo, porque si no estoy al 100%", ha sentenciado.