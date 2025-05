Nueve de los 22 asentamientos aprobados por Israel son de nueva creación

Jerusalén, 29 may (EFE).- Nueve de los 22 asentamientos de Cisjordania -considerados ilegales por el derecho internacional- aprobados por el Gobierno israelí son de nueva creación, según un informe de la organización israelí Peace Now, que investiga y monitoriza la proliferación de colonias en territorio palestino.

Israel anunció este jueves la aprobación de los 22 asentamientos en la Cisjordania ocupada, una medida que Peace Now calificó como "la mayor expansión de este tipo desde los Acuerdos de Oslo" de 1993, en los que Israel se comprometió a no establecer nuevas colonias en territorio palestino.

La decisión fue confirmada por el Ministerio de Defensa, después de varios días de especulación en medios israelíes, aunque no se ha hecho pública de manera oficial. Por ello, no hay información precisa sobre la ubicación exacta de los asentamientos, aunque Peace Now clarificó a EFE que verificó la información disponible con fuentes propias.

De los 22 asentamientos aprobados doce ya existían como enclaves no autorizados o granjas establecidas en los últimos años y ahora serán legalizados, según dicho informe.

Otro, que hasta ahora era considerado un barrio dentro de un asentamiento mayor, será reconocido como una entidad independiente. Los nueve restantes son asentamientos completamente nuevos, cuya construcción, según Peace Now, ya ha comenzado en los últimos días.

Peace Now también alertó sobre un cambio en los procedimientos del gobierno actual: las decisiones sobre asentamientos ya no se toman en reuniones gubernamentales abiertas al público, sino dentro del gabinete de seguridad, cuyas decisiones son clasificadas.

"Más allá del intento de ocultar información y dificultar la crítica pública, este secretismo puede estar vinculado a preocupaciones legales ante la Corte Penal Internacional, que ha abierto investigaciones sobre la expansión de asentamientos israelíes como posibles crímenes de guerra," señaló la organización.

El derecho internacional considera ilegal cualquier asentamiento en territorio ocupado.

Además, en julio de 2024 la Corte Internacional de Justicia -el máximo tribunal de la ONU- advirtió de que Israel tiene la obligación de reparar los daños causados por la ocupación, devolver las tierras tomadas desde 1967, evacuar a todos los colonos y permitir el regreso de los palestinos a sus lugares de origen.

Sin embargo, Israel continúa legalizando estas colonias como parte de su política de Estado. En muchos casos, los colonos se instalan por iniciativa propia en estructuras precarias, protegidos por el ejército y con acceso garantizado a servicios básicos como electricidad y agua.

Desde la formación del actual gobierno, en diciembre de 2022, Israel ha aprobado oficialmente la creación de 49 nuevos asentamientos en Cisjordania, según los registros de Peace Now. EFE