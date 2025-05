El presidente de la ONCE afirma que "vendrán nuevas personas con discapacidad" a España que se merecen "una oportunidad"

El presidente de la ONCE, Miguel Carballeda, ha afirmado este jueves que "en el futuro vendrán a España nuevas personas con discapacidad que se merecen, sin duda, que puedan prepararse, que puedan sentirse lo más iguales posibles y que puedan tener una oportunidad".

En un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Carballeda ha añadido que lo que hacen precisamente el Grupo Social ONCE, su Fundación e Ilunion "es dar oportunidades" y pedirle a la sociedad española que trate a las personas con discapacidad "con cariño, con todo el respeto y con toda la igualdad".

En este foro, Carballeda ha puesto en valor la "solidaridad" y "la forma de vivir de la ciudadanía española", que ha querido estar "siempre" con las personas con discapacidad y con la ONCE "a pie de calle". "Gracias a esa relación que existe en la calle, día a día, en todas las ciudades y los pueblos de España, se ha hecho posible que hablemos con normalidad de la integración de las personas con discapacidad", ha apuntado.

El presidente de la ONCE ha apuntado que ha sido un "camino complicado", pero "realmente gratificante" al ver la respuesta "generosa de la sociedad española como en ningún país del mundo". "Hemos conseguido que eso en España sea un ejemplo para el resto del planeta y seguiremos luchando por ello desde cualquiera de las áreas de la ONCE", ha señalado.

En el evento también ha participado el consejero delegado de Grupo Ilunion, Alejandro Oñoro, quien ha defendido que "la rentabilidad económica es absolutamente compatible con la rentabilidad social". "Yo soy una persona con discapacidad visual. Soy afiliado a ONCE Tengo un resto visual de menos del 10% y si yo me creo capaz, ¿cómo no voy a ser capaz de creer en la capacidad de las personas con discapacidad?", se ha preguntado.

Por este motivo, Alejandro Oñoro ha apuntado que "esa es una máxima en cualquier empresa". "Tú debes ser capaz de maximizar el beneficio, maximizando también el impacto social. Y es lo que nos propusimos hace 10 años", ha explicado el consejero delegado, que ha defendido que su objetivo es "doble", económico y social.

EL IMPACTO SOCIAL

Respecto al impacto social que han conseguido en las operaciones llevadas a cabo en Portugal y Colombia, el presidente de la ONCE ha dicho que habrá resultados "inmediatos" y que esos dos ejemplos (Colombia y Portugal) "servirán, sin duda, para seguir abriendo puertas, abriendo oportunidades" para que los ciegos de otros países y personas con discapacidad "tengan su oportunidad y puedan incorporarse al mundo laboral".

Para eso, según Miguel Carballeda, es importante concienciar a las empresas, para que confíen en el Grupo y contraten sus servicios. Además, el presidente ha asegurado que "en esta década maravillosa" de existencia de Ilunion se ha sentido "muy orgulloso, emocionado y feliz". "No me he arrepentido jamás" de lanzar el proyecto, ha declarado.

Preguntado sobre qué objetivos se plantean para los próximos años, el consejero delegado de Ilunion ha afirmado que son "gente soñadora", pero "siempre con los pies en la tierra". "Nos cuesta pensar dónde vamos a estar", ha dicho, para después añadir que el modelo es "ganador" y pasa por "crecer". "Lo que sí que tenemos muy claro es que vamos a hacer muchas cosas, vamos a hacer muchas cosas en España, vamos a hacer muchas cosas fuera", ha subrayado Alejandro Oñoro.

Finalmente, respecto a cómo ve el futuro del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda ha declarado: "Vamos a seguir ese recorrido por el mundo para tratar de llevarles medios de vida a compañeros con discapacidad en lugares más desfavorecidos. Afortunadamente eso está funcionando, nos está yendo bien".