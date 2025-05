El musical 'The Book of Mormon' da el salto a la Gran Vía de Madrid con su tercera temporada a partir del 24 de octubre

La productora ATG Entertainment ha anunciado que el musical 'The Book of Mormon' ofrecerá una tercera temporada del espectáculo, pero lo hará en el Teatro Rialto de Gran Vía (Madrid) a partir del 24 de octubre, si bien seguirá hasta el 26 de julio en el Teatro Calderón.

"Obviamente no nos imaginamos tener un éxito tan grande como el que estamos teniendo. Soñábamos con que a la gente le gustara pero no imaginábamos un éxito tan masivo como el que tenemos. Me parece una noticia buenísima, no solo para los que hemos estado detrás de este espectáculo sino para el teatro musical en general. Nos ha pillado por sorpresa y nos da una inmensa alegría. Nos anima a traer otros títulos, más arriesgados y diferentes a los que estamos acostumbrados a ver aquí", ha celebrado el director musical David Serrano.

'The Book of Mormon' ha sido elegido el Mejor Musical de 2024, según los Premios Talía, Broadway World y Premios de Teatro Musical. El espectáculo se representa simultáneamente en Broadway, desde hace más de trece años, y en Londres, desde hace once. Internacionalmente ha sido igualmente premiado con 9 Tony y 4 Olivier. Además, se han celebrado más de 600 funciones, que han congregado a más de 500.000 espectadores.

El espectáculo es una obra de los creadores de 'South Park', Trey Parker y Matt Stone, y Robert López, compositor de grandes éxitos como 'Coco' y 'Frozen'. El reparto lo forman 25 actores formados en interpretación y danza.