David Andrews, campeón en los Super Bowl LI y LIII con Patriots, se retira a los 32 años

Redacción Deportes, 28 may (EFE).- David Andrews, centro de 32 años que fue campeón en los Super Bowl LI y LIII con los New England Patriots, anunció este miércoles su retiro de la NFL luego de 10 años de carrera.

El jugador informó sobre su decisión a través de su cuenta de Instagram en la que compartió un mensaje de despedida de los Patriots, que lo homenajearán el próximo lunes.

Andrews fue el pilar en la línea ofensiva de los Pats que era liderada por Tom Brady en el tramo final de una dinastía que dominó las dos primeras décadas de este siglo.

Fue titular en el Super Bowl LI, en el que New England se impuso 34-28 a los Atlanta Falcons en la más grande remontada en la historia de los juegos por el título de la NFL, y en la victoria en la edición LIII 13-3 sobre Los Angeles Rams.

También participó en la derrota en el Super Bowl LII ante los Philadelphia Eagles por 41-33.

El originario de Johns Creek, Georgia, fue firmado como agente libre en la temporada 2015 por los Patriots, equipo en el que pasó toda su carrera.

A lo largo de este tiempo centró el balón a quarterbacks como Tom Brady, Jimmy Garoppolo, Jacoby Brissett, Cam Newton, Mac Jones y Drake Maye.

En una década jugó 124 partidos, 121 como titular.

Su momento más complicado lo vivió en la temporada 2019, la cual se perdió debido a que le fueron detectados algunos coágulos de sangre, condición que superó y regresó a la actividad en la campaña 2020, aunque de manera intermitente.

El año pasado sólo jugó cuatro partidos ya que requirió una cirugía para reparar una lesión en el manguito rotador. Su último partido fue en la derrota de los Pats de la semana 4 ante los San Francisco 49ers.

El jugador tomó esta decisión luego de que en marzo pasado los Patriots le comunicaron que no contarían con sus servicios para la temporada 2025 y podía convertirse en agente libre.

"He sido muy afortunado. He tenido 10 años fantásticos y nunca me habían despedido", dijo en aquella ocasión.

Este miércoles David Andrews ha preferido decir adiós antes de buscar contratarse con otro equipo.EFE