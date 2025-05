Alejandra Rubio sentencia la relación de Terelu y Makoke y descubre el origen de su 'ruptura'

Amigas desde hace años aunque en los últimos tiempos se distanciaron por el acercamiento de Terelu Campos a Kiko Matamoros, y un comentario que Makoke habría hecho sobre Alejandra Rubio en los pasillos de Mediaset tras protagonizar un rifirafe en un plató, muchos creían que su paso por 'Supervivientes 2025' iba a significar la reconciliación definitiva de ambas concursantes.

Nada más lejos de la realidad. Tanto la primera vez que estuvo en Los Cayos Cochinos en marzo, como en su regreso para cumplir con una importante misión, Terelu ha tenido varios encontronazos con Makoke que dejan entrever que su amistad está definitivamente rota.

El último, este martes, cuando la hija de María Teresa Campos se despedía de sus compañeros en la palapa antes de volver definitivamente a España tras 12 días en la isla, cuando irónicamente decía que esperaba que las personas que habían dicho que querían que se fuese ya -en referencia a Pelayo Díaz y a la madre de Anita Matamoros- durmiesen más tranquilos esa noche.

Un comentario que provocaba que los colaboradores de 'Vamos a ver' apuntasen que salta a la vista que Terelu no soporta a Makoke, y que hacía que Alejandra -presente en el programa- interviniese para explicar el origen de su 'ruptura', que por el momento parece irreconciliable tras su paso por el reality.

"Son cosas de ellas y no me voy a meter, pero yo creo que todo empieza por eso, porque la confianza da asco porque es la persona a la que más conocía de la isla... Pero ya se ha torcido la cosa hasta otro nivel. Siempre se han llevado bien, pero hace tiempo yo tuve un problema con Makoke, a mi madre no le gustó, y la relación a partir de ahí no ha terminado de funcionar nunca" ha revelado, reconociendo que aunque parece que "se llevan bien, siempre hay algo que hace que estén en desacuerdo". "No voy a mediar para que lo arreglen" ha sentenciado.

Un tema sobre el que se ha vuelto a pronunciar ante las cámaras de Europa Press, dejando claro que a pesar de los enfrentamientos que han tenido en 'Supervivientes' no cierra la puerta a un acercamiento porque "mi madre no es rencorosa para nada, de verdad".

Y, aunque en el reality Terelu ha estado lejos en todo momento de Makoke y ha tenido muy buena relación con el grupo contrario al de la modelo, formado por Montoya, Anita y Carmen Alcayde, Alejandra confiesa que la ex de Matamoros "ha estado muy bien como superviviente", dejando en el aire si es una de sus favoritas para ganar el concurso.