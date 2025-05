Rafa Nadal disputará 'The Battle of Stars', un torneo de golf solidario contra la ELA

Palma, 27 may (EFE). - El extenista español Rafa Nadal disputará 'The Battle of Stars' entre el 11 y 13 de junio, un torneo en favor de la lucha contra la ELA y la esclerosis múltiple organizado en el Pula Golf Resort y Club de Golf Son Servera, de Mallorca.

Esta será la tercera edición del torneo solidario, que reunirá también a grandes personalidades nacionales e internacionales como los exfutbolistas Uli Stielike, Gabriel Batistuta, Henrik Larsson, Aritz Aduriz, Bern Schuster, Alain Boghossian o el recientemente retirado Pepe Reina.

Otras grandes leyendas del tenis también estarán presentes como es el caso de Ana Ivanovic, Guy Forgeto Daniela Hantuchová, que acompañarán al mallorquín en la competición.

Más allá del deporte, el evento contará con figuras en el ámbito de la música, la moda, el toreo, el entretenimiento o la gestión empresarial de la talla de Verónica Mengod, Enrique Ponce, Liz Fanny, Uffe Savery y Mateu Alemany, último ganador del torneo.

