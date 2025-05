La portera inglesa Mary Earps se retira con efecto inmediato del fútbol internacional

La guardameta inglesa Mary Earps ha anunciado este martes de forma sorpresiva su retirada del fútbol internacional con efecto inmediato por lo que no estará en el España-Inglaterra de la Liga de Naciones de la semana que viene ni en la Eurocopa de Suiza de este verano.

La guardameta, de 32 años, fue la titular del combinado inglés en la conquista de la Eurocopa de Inglaterra de 2022 y en la final del Mundial de 2023 de Australia y Nueva Zelanda, perdida ante la selección española. En la actualidad, la portera del PSG francés, 53 veces internacional, había perdido su puesto de titular indiscutible en detrimento de Hannah Hampton, del Chelsea.

"He tomado la difícil decisión de retirarme de la selección. Ha sido el mayor honor y privilegio de mi vida llevar este escudo, representar a mi país y jugar al lado de un grupo tan increíble de jugadoras. He pasado mucho tiempo tomando esta decisión y no lo he hecho a la ligera. Para mí, en última instancia, este es el momento adecuado para hacerme a un lado y dar a la generación más joven la oportunidad de prosperar", señaló Earps en un comunicado en la web de la Federación Inglesa (FA).

La inglesa reconoció que ganar la Eurocopa en 2022 fue "el mejor día" de su vida. "Estoy animando a las chicas para que lo vuelvan a hacer este verano", añadió Earps, ganadora del premio 'The Best' a la mejor guardameta en 2022 y 2023.

"Esperaba que Mary desempeñara un papel importante en el equipo este verano, así que, por supuesto, estoy decepcionada. Ha sido clara en sus razones por las que ha tomado la decisión y es algo que tenemos que aceptar. Ha contribuido enormemente no sólo al equipo, sino a todo el fútbol inglés, guardaremos esos recuerdos y, por supuesto, le rendiremos los homenajes que se merece tras el verano, pero ahora tenemos que centrarnos en los partidos de la Liga de Naciones y en la EURO", expresó la seleccionadora de Inglaterra, la neerlandesa Sarina Wiegman.