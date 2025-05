Inzaghi, 'Champions' y después... ¿renovación o Arabia?

Tomás Frutos

Roma, 27 may (EFE).- El italiano Simone Inzaghi, artífice de este Inter de Milán que peleará por la 'Champions' este sábado 31 de mayo ante el PSG, se encuentra a pocos días de su cita con la historia inmiscuido en un debate personal entre la renovación con el club que ha llevado a lo más alto y la tentación millonaria árabe del Al-Hilal.

La renovación del contrato de Inzaghi era solo una formalidad. Al menos así lo pensaba Giuseppe Marotta, presidente del Inter. Pero eso era antes de que apareciese en escena el dinero árabe del Al-Hilal, equipo en el que militan jugadores como Joao Cancelo, Kalidou Koulibaly y Renan Lodi y que en Italia colocan como el posible futuro del técnico con una oferta de entre 30 y 50 millones por año.

"Estamos muy contentos con Inzaghi, creo que la renovación del contrato es una formalidad, ha trabajado muy bien en los últimos años, es un gran referente para nuestro modelo de empresa desde el punto de vista técnico", dijo en abril Marotta, seguro de que habría acuerdo sin problema.

"Es uno de los mejores entrenadores del mundo, tiene la ventaja de haber sido muy buen jugador. Nos reuniremos de nuevo y renovaremos el contrato", insistió el mandatario.

El Inter, en aquella fecha, peleaba por tres títulos. Pero en este tramo final, se quedó sin Copa Italia y sin 'Scudetto'.

La situación ha cambiado desde entonces. No es que su trabajo esté en duda. Todo lo contrario. El no ganar los dos títulos no le resta crédito a su obra con este Inter ni convierte su temporada en un fracaso. De hecho, el haber llegado a la final de la 'Champions' por segunda vez en tres años con un equipo que, financieramente, no tiene el músculo para lograr esa hazaña, le coloca en un escaparate gigante.

Y pese a que él, exjugador del Lazio, está en el Inter como en casa, la tentación de un retiro multimillonario ha llamado a su puerta.

El tema, el rumor constante de una posible salida, molesta a Inzaghi porque faltan muy pocos días para una cita tan importante.

"Afortunadamente hay ofertas de Italia, del extranjero, de Arabia, pero ahora mismo sería una locura pensar en eso...", comentó el técnico este lunes, en el día de medios del club antes de la final.

No rehuyó el interés, pero dejó claro que no pensará en su futuro hasta después del partido.

"El día después de la final nos sentaremos, hablaremos como siempre con un objetivo en mente, que es el bien del Inter. Si se dan todos los requisitos seguiremos adelante en armonía como siempre. Ahora sería una locura hablar de algo dado lo que nos espera", insistió.

Eso sí, la frase que retumba en la cabeza de los interistas es "si se dan todos los requisitos". Inzaghi quiere tener el control de su plantilla, de la planificación del próximo mercado para mantener la competitividad de un equipo que este año ha sufrido los estragos de un calendario asfixiante que todavía no le da respiro, con la llamada de internacionales para el parón de selecciones y el Mundial de Clubes.

La importancia del técnico de Piacenza (norte) en la historia reciente del Inter es más que notable. Llegó en 2021 a Milán y, desde entonces, el equipo volvió a la final de la Liga de Campeones, la que perdió en 2023 ante el Manchester City, y ganó 6 títulos: dos Copas de Italia, 3 Supercopas de Italia y un 'Scudetto', el de 2024 que levantó ante el Milan, el gran rival.

Son 6 títulos en apenas 4 años que le colocan como el tercer entrenador más laureado de la historia del club, solo por detrás de los 7 títulos que levantaron Helenio Herrera y Roberto Mancini.

Pero lo más importante es que es un equipo fabricado a su imagen y semejanza. Que juega de una manera muy reconocible. Un sistema perfecto que es capaz de competir con cualquiera. Un "entrenador ganador", por encima de todo, como le definió Lautaro Martínez, su capitán.

El éxito o la derrota en Múnich, en la gran final, puede influir en su decisión. Pero es una resolución personal que va mucho más allá de lo deportivo. Inzaghi, a pocas horas de la gran final, se encuentra entre la renovación y la tentación. EFE