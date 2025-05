Trump retrasa aranceles del 50% a UE hasta el 9 de julio tras conversar con von der Leyen

(Bloomberg) -- El presidente Donald Trump dijo que ampliaría el plazo para que la Unión Europea se enfrente a aranceles del 50% hasta el 9 de julio, tras una conversación telefónica con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.

“Tuvimos una conversación muy agradable y acordé aplazarlo”, declaró Trump a los periodistas el domingo en el aeropuerto de Morristown, en Nueva Jersey, de camino a Washington.

Von der Leyen, que dirige el brazo ejecutivo de la UE, dijo el domingo en un mensaje publicado en X que “Europa está dispuesta a avanzar en las negociaciones con rapidez y decisión”, pero que “un buen acuerdo” necesitará “tiempo hasta el 9 de julio”. Esa es la fecha en la que estaba previsto que finalizara la pausa de 90 días de Trump en sus llamados aranceles recíprocos.

La UE estaba sujeta a un arancel del 20% en virtud de las tasas recíprocas anunciadas en abril, y una pausa temporal redujo la tasa al 10% hasta el 9 de julio.

Sin embargo, el viernes, Trump amenazó con imponer un arancel más alto, del 50%, a la UE a partir del 1 de junio, tras quejarse de que el bloque estaba ralentizando las negociaciones y atacando injustamente a empresas estadounidenses con demandas y regulaciones.

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses y europeos subieron junto con las acciones asiáticas el lunes. El dólar fluctuó tras caer a su nivel más bajo desde diciembre de 2023.

La UE ha tenido dificultades para comprender qué busca Trump en las negociaciones comerciales. Funcionarios han sugerido que la UE y EE.UU. podrían reducir a cero los aranceles sobre muchos productos, pero Trump se ha centrado en lo que él denomina barreras comerciales no arancelarias.

El subsecretario del Tesoro, Michael Faulkender, dijo horas antes en el programa Sunday Morning Futures de Fox News que Estados Unidos se enfrenta a un “reto simultáneo” al negociar con la UE como bloque sobre los aranceles y, al mismo tiempo, tratar de abordar la mayoría de esas barreras no arancelarias en conversaciones con cada país europeo, lo que crea un “problema de negociación”.

UE compartió la semana pasada una propuesta comercial renovada con Estados Unidos en un intento por impulsar las negociaciones, y el responsable de Comercio del bloque, Maros Sefcovic, mantuvo una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Jamieson Greer, el viernes.

El nuevo marco de UE abarca las barreras arancelarias y no arancelarias, así como formas de mejorar la seguridad económica, inversiones mutuas, compras estratégicas y cooperación en los retos mundiales, según personas familiarizadas con el asunto que solicitaron anonimato para discutir los términos, que no son públicos.

La amenaza de Trump de aplicar un arancel del 50% afectaría a US$321.000 millones en comercio de mercancías entre Estados Unidos y la UE, lo que reduciría el producto interno bruto estadounidense en cerca de un 0,6% y aumentaría los precios en más de un 0,3%, según cálculos de Bloomberg Economics.

El presidente estadounidense ha afirmado que quiere utilizar los aranceles para animar a las empresas a construir fábricas en Estados Unidos en lugar de en el extranjero para fabricar productos. El mismo día que anunció la amenaza de aranceles del 50% a UE, también amenazó con aranceles del 25% a los teléfonos inteligentes fabricados en el extranjero por empresas como Apple Inc. y Samsung Electronics Co.

Pero el domingo, Trump dijo que está de acuerdo con los recientes comentarios del secretario del Tesoro, Scott Bessent, de que Estados Unidos no necesita recuperar la fabricación textil dentro de sus fronteras.

“No queremos fabricar zapatillas y camisetas, queremos fabricar equipo militar”, dijo Trump, añadiendo que quiere hacer “cosas grandes” en Estados Unidos, citando chips, ordenadores y desarrollo de inteligencia artificial.

Nota Original: Trump Extends Deadline for 50% Tariffs on EU Goods to July 9 (3)

--Con la colaboración de María Paula Mijares Torres y James Mayger.

