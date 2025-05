Palou: "Ser el primer español en ganar las 500 Millas lo hace extra especial"

Andrea Montolivo

Chicago (EE.UU.), 26 may (EFE).- Todavía sin voz tras celebrar su histórico triunfo en las 500 Millas de Indianápolis, Álex Palou aseguró en una entrevista con EFE que ser el primer español en coronarse en la Indy500 "lo hace extra especial" y se acordó de cuando, con diez u once años, empezó a soñar con la hazaña que hizo realidad este domingo.

"Por supuesto, lo hace extra especial ser el primero. Aunque no fuera el primero sería igual de importante, igual de especial, sinceramente, porque este momento es increíble, pero ser el primero, esta va a ser la única vez, así que para siempre va a estar aquí y ojalá que vengan muchos más", dijo Palou, que atendió a EFE poco después de su triunfo en Indianápolis.

El catalán reconoció que todavía no había podido asimilar completamente la magnitud de lo que ha logrado.

"Un poco he podido asimilar, pero no he tenido todavía 10 minutos para sentarme tranquilo y pensar. Creo que va a ir creciendo, pero es increíble estar aquí", admitió Palou.

A sus 28 años, el triple campeón de la IndyCar triunfó tras adelantar al sueco Marcus Ericsson con catorce vueltas para el final en el oval del Indianápolis Motor Speedway.

Con el trofeo ya en sus vitrinas, Palou reflexionó sobre cuando comenzó a estudiar la historia de esta icónica carrera.

"No me acuerdo exactamente, sé que tendría unos diez o once años. Mi padre la seguía cada año y me hizo descubrir las 500. Creo que, obviamente, durante mi carrera deportiva, una vez que te estás haciendo mayor y empiezas a hacer carreras de verdad, ya sabes que es una de las carreras más grandes del mundo. Pero yo diría que sobre eso, los diez, once años, fue la primera vez que vi una carrera de las 500", contó a EFE.

Subió al primer escalón del podio junto a su hija, algo que le dio una alegría añadida en un día tan especial. El catalán había reconocido a EFE que soñaba con conseguir esa foto.

"La tomamos y fue increíble (sonríe). Es muy pequeña, todavía no entiende lo que estaba pasando, pero creo que se lo estaba pasando bien por el ambiente que había, porque todo el mundo estaba gritando y creo que se lo estaba pasando bien", afirmó.

Con tres títulos de la IndyCar ya en su palmarés, Palou va lanzado hacia su cuarto campeonato. Suma 306 puntos en la tabla y el segundo, el mexicano Pato O'Ward, tiene 191.

De ganar este año, sería su tercer título consecutivo, algo que le lanzaría en un club en el que solo están Ted Horn (1946-48), Sebastien Bourdais (2004-07) y Dario Franchitti (2009-11).

Pese a tener un palmarés de ese nivel, Palou sigue con hambre de éxito. Uno de sus objetivos es llevarse las 24 Horas de LeMans, una carrera que afrontó el año pasado y que terminó en la séptima posición.

"No voy a poder estar este año por un conflicto con una de nuestras carreras, pero es una carrera increíble, muy grande. Me encantó formar parte de ella el año pasado, pero bueno, a ver si en un futuro podemos volver a ir e intentar ganarla", aseguró.

A la espera de ir a por más éxitos, Palou reconoció que hay algo tan dulce como el momento que está viviendo, el icónico galón de leche que toma el campeón de la Indy500.

"Muy buena, muy dulce, estaba increíble, fresquita, fue un momento muy bueno", afirmó entre risas. EFE

