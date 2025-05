Los 5 grandes momentos de la emocionante Serie A 2024-25

Tomás Frutos

Roma, 26 may (EFE).- La Serie A 2024-25, la más abierta de toda la historia al decidirse en la última jornada tanto el campeón como los puestos europeos y el descenso, dejó para el recuerdo 5 grandes momentos que definen toda la temporada.

Quizá el más importante de todos sea el doblete de Pedro Rodríguez, atacante del Lazio, al Inter de Milán en la penúltima jornada. El español, que cumplirá 38 años en julio, vivió esta temporada una tercera juventud que cerró con 14 goles, en su mejor momento goleador desde la 2013-14, cuando con el Barcelona marcó 15 tantos.

Su doblete fue uno de los más curiosos del fútbol italiano, pues puso patas arriba la Serie A pese a haber dejado la tabla igual que la jornada anterior.

El Nápoles y el Inter, en plena pelea por el 'Scudetto', llegaron a esa penúltima jornada con solo un punto de diferencia a favor de los napolitanos, que empataban sin goles ante el Parma. El Inter se adelantó al Lazio en San Siro y hasta el minuto 72 era líder. Iba a llegar a la última jornada dependiendo de sí mismo para ganar el título.

Hasta que apareció Pedro para empatar. Reaccionó el Inter en el minuto 79, pero un penalti en el minuto 90, transformado por Pedro, mantuvo al Nápoles en la cima, pese al empate en Parma. El doblete del canario fue más festejado en Nápoles que en Roma.

El Lazio, a la postre, pese al gran empate en San Siro, perdió en la última jornada en casa ante un Lecce -que peleaba por salvarse- y se quedó fuera de competiciones europeas, como el Milan.

Después del doblete de Pedro, el Nápoles dependió de sí mismo para volver a hacer historia. Se enfrentó al Cagliari en casa. Solo tenía que ganar. La presión, la ansiedad y la precipitación, pese al dominio, fueron mermando poco a poco a los de Antonio Conte.

A casi todos, al menos. Porque un escocés de casi 2 metros, recién llegado a la ciudad partenopea desde Manchester, se encargó de que el Nápoles fuera campeón por cuarta vez en su historia. Lo hizo a lo grande, con una chilena espectacular en el minuto 42 que quedará para siempre en los recuerdos del Diego Armando Maradona.

Completó su gran obra el Nápoles, valiéndose de un McTominay que fue nombrado mejor jugador del campeonato tras los 12 goles anotados siendo centrocampista.

Cuando el Nápoles celebró el título, la canción que más sonó fue 'Pedro', de Raffaella Carrá, en agradecimiento al canario, que permitió que el sueño pudiera seguir vivo.

El Inter se quedó a las puertas de repetir título. Ganó al Como, pero no le bastó. El objetivo ahora es la 'Champions'.

Nada ni nadie ha tenido tanto impacto en un equipo como 'Sir' Claudio Ranieri en el Roma, en 'su' Roma, el equipo de su vida que le llamó cuando estaba en una situación desastrosa y al que salvó con honor, con prestigio, para devolverlo a Europa cuando en realidad ya estaba retirado del fútbol.

Si solo hubiera contado la segunda vuelta, el Roma hubiera sido campeón.

Mantuvo al equipo invicto desde el 15 de diciembre hasta el 12 de mayo en Serie A. Y sin el argentino Paulo Dybala, lesionado. Una hazaña que en la capital italiana nadie olvidará, un último favor antes de volver al retiro. Por un momento, incluso, metió al equipo en 'Champions', pero la 'Juve' remontó para evitar la gran gesta de 'Sir' Claudio.

El Roma acudirá a Liga Europa con el Bolonia (campeón de Copa), mientras que la 'Fiore' ocupó la plaza de Liga Conferencia.

Llegó Thiago Motta como el salvador del Juventus, como el profeta elegido para acabar con todos los males de los 'bianconeri'. Y tras casi 200 millones invertidos en fichajes y numerosas decepciones (Copa, 'Champions', Supercopa), fue despedido por la puerta de atrás a falta de 9 jornadas.

La 'Juve' se jugaba mucho y llamó a Igor Tudor para solucionar el problema. Solo una derrota en 9 partidos pese a que el juego no mejoró demasiado. Objetivo cumplido, con sufrimiento, tras superar por un dudoso penalti al Venecia, equipo descendido. La 'Juve' evitó el desastre y jugará la próxima 'Champions'. Tudor firmó hasta final de temporada, incluyendo el Mundial de clubes, pero no acudirá si la 'Juve' no le confirma para la próxima campaña.

Recién ascendido tras 21 años de ausencia en la élite, el Como 1907 fue la gran revelación de la temporada. Entrenado por Cesc Fàbregas y liderado por Nico Paz, finalizó décimo la campaña con solo una derrota en los últimos 9 partidos. El Inter fue el único, en la última jornada y peleando por el título, que consiguió doblegar a los 'lariani'.

Temporada extraordinaria de los de Fàbregas, que propusieron uno de los estilos más bonitos, divertidos y fundamentados de todo el campeonato.

Solo hubo un momento amargo en su temporada. El adiós de Pepe Reina. El meta español, que anunció su retirada, fue titular en el último partido de la temporada. Y capitán. Era su día y una salida en falso frustró su despedida. Colgó los guantes antes de tiempo por una roja directa. Su legado, eso sí, es mucho más que ese anecdótico momento. EFE