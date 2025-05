Lagarde redobla esfuerzos para elevar el perfil global del euro

(Bloomberg) -- Las políticas erráticas del presidente Donald Trump ofrecen una “oportunidad única” para fortalecer el papel internacional del euro y permitir que la zona euro acceda a más privilegios hasta ahora reservados para Estados Unidos, dijo la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde.

Si los gobiernos nacionales logran resolver los problemas que han limitado durante tanto tiempo el potencial económico de la Unión Europea, podrían beneficiarse de menores costes de financiación, así como de mayor protección frente a fluctuaciones monetarias y sanciones, afirmó Lagarde en un discurso en Berlín.

“Los cambios en curso crean una oportunidad para un ‘momento global del euro’”, dijo el lunes. “Es una oportunidad única para que Europa tome un mayor control de su propio destino. Pero no se trata de un privilegio que se nos conceda sin más. Tenemos que ganárnoslo”.

Los comentarios reflejan cómo los responsables políticos de la región están buscando capitalizar los ataques de Trump al comercio mundial y a las instituciones estadounidenses. Estas aspiraciones han recibido el apoyo de inversionistas , que han vendido dólares en medio del caos arancelario, impulsando al euro, en una dinámica que Lagarde calificó anteriormente de “contradictoria”, pero justificada.

En su discurso del lunes, recordó episodios en los que la acción estadounidense podría haber desafiado el papel del dólar como principal moneda de reserva, como la suspensión de la convertibilidad en oro por Richard Nixon en los años 70. Si bien entonces no existía una alternativa sólida, hoy existe el euro, “otra moneda internacional junto al dólar”, dijo Lagarde.

Según el informe más reciente del BCE sobre el tema, el papel internacional del euro se mantuvo “en general estable” en 2023. Lagarde identificó tres áreas clave para fortalecer su estatus global.

En primer lugar, pidió una “base geopolítica sólida y creíble”, con un firme compromiso con el libre comercio respaldado por capacidades de seguridad.

En segundo lugar, insistió en completar el mercado único, apoyar a las empresas emergentes, reducir la regulación y avanzar en la unión de ahorro e inversión, donde el progreso ha sido lento.

Lagarde también reiteró la necesidad de mayor financiación conjunta a nivel europeo para iniciativas como la defensa, una idea políticamente controvertida. Esto permitiría ampliar la oferta de activos seguros para los inversores.

“La lógica económica nos dice que los bienes públicos deben financiarse de forma conjunta”, afirmó. “Y esta financiación conjunta podría sentar las bases para que Europa aumente gradualmente su oferta de activos seguros”.

Estas declaraciones coinciden con las de Isabel Schnabel, miembro del Consejo Ejecutivo, quien sostuvo que un gran mercado de bonos europeo es un requisito clave para que el euro gane protagonismo.

Por último, Lagarde subrayó que Europa debe demostrar su capacidad para mantener una base jurídica e institucional sólida que sostenga la confianza de los inversores a largo plazo.

En otro acto en Berlín, el presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, coincidió con Lagarde en que Europa debe colaborar más estrechamente y fortalecer su resiliencia.

“Quizás fuimos demasiado ingenuos en el pasado al creer que las cosas siempre seguirían igual”, afirmó. “Ahora tenemos que trabajar en nosotros mismos. Tenemos que replantearnos el modelo económico europeo, nuestra política de defensa y cómo podemos ser más independientes”.

