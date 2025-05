El chileno Tabilo: "No hubo ningún dolor en mi muñeca"

París, 26 may (EFE).- El chileno Alejandro Tabilo, quien doblegó este lunes al francés Arthur Cazaux en cinco sets (5-7, 6-3, 6-2, 1-6 y 6-3), se congratuló por no haber notado "ningún dolor" en su muñeca y aseguró que afronta este Roland Garros "partido a partido".

"Quiero llevar el torneo partido a partido, igual que el año pasado. Eso me ha ayudado mucho, sabiendo que no hubo ningún dolor en mi muñeca", declaró el tenista sudamericano, quien se medirá en segunda ronda al australiano Alexei Popyrin, cabeza de serie número 25.

Un edema óseo en su muñeca izquierda estuvo a punto de impedir al chileno acudir a Roland Garros, en un momento en el que además atraviesa problemas de índole personal que han tenido impacto negativo en la cancha.

"Con todo lo que ha pasado, ahora estoy más despejado, me he quitado un peso de encima. Me siento mucho más liberado y ahora a seguir partido a partido y a estar con la gente cercana, la que me apoya siempre, que está incondicionalmente", comentó en rueda de prensa el ganador de los torneos de Mallorca y Auckland en 2024.

Tabilo citó a su pareja, Malena de Lorenzo, y a su entrenador, Horacio Matta, como dos apoyos incondicionales a las duras y a las maduras.

"Pensábamos que no íbamos a llegar a esta gira, así que poder jugar este torneo ha sido un regalo y lo estoy tratando de disfrutar. Ganamos el primer partido en Roland Garros y ojalá poder seguir avanzando", relató. EFE