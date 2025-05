Mikel Landa espera estar en la Vuelta a España

Redacción deportes, 25 may (EFE).- El ciclista español Mikel Landa (Soudal Quick Step) convaleciente de la fractura de vértebra que se produjo en la etapa inaugural del Giro de Italia, espera "estar en la Vuelta a España" y poder enderezar una temporada en la que había depositado muchas esperanzas y que se torció con la caída en Albania.

"Seguro que llego a la Vuelta, es una buena fractura dentro de lo que cabe, es estable, va todo bien y espero estar en junio en la carretera, llegar a la Vuelta y poder cambiar esta situación", señaló Landa en Eurosport.

El ciclista alavés, comentó que cada día se mueve un poquito mejor, "con menos dolores y con un corsé que le permite andar y moverse".

"El día a día me pasa más rápido, con la cabeza mas despejada. La semana que viene me harán una radigrafia para ver si la fractura suelda bien. En la cuarta semana me podré quitar el corsé y hacer rodillo", explicó.

Landa admitió que en lo emocional se encuentra "un poco bajo" porque "tenia muchas esperanzas en este Giro, me encontraba muy bien, había hipotecado la primera parte de la temporada para esta carrera pero se truncó el sueño de volver al podio y ganar una etapa. Esto es muy largo y es duro estar en el dique seco".

El corredor español, quien dijo sentir "envidia" al ver el Giro por televisión, señaló que recibió llamadas de apoyo del belga Remco Evenepoel, con quien no podrá coincidir en el Tour de Francia.

"Remco enseguida se puso en contacto conmigo, hemos hablado. Es difícil que nos encontremos en el Tour, es una pena, se nos va a ir el año sin coincidir", comentó.

Al ver la lucha en el UAE entre el actual líder, el mexicano Isaac del Toro, y el español Juan Ayuso, el ciclista de Murgia recordó una experiencia personal de 2015.

"Veo a Del Toro y me acuerdo del Giro 2015, cuando yo tenía mejores piernas que Fabio Aru, pero le tenía que respetar como líder, aunque eso me impedía correr para mí. Ahora lo veo igual. Ayuso lleva la responsabilidad de líder, a ver qué pasa la semana que viene en la montaña". EFE