Marc Márquez: "Hoy, la familia Márquez ha sido la más afortunada"

Redacción deportes, 25 may (EFE).- El piloto español Marc Márquez (Ducati) señaló este domingo, tras ser tercero en el Gran Premio del Reino Unido de MotoGP, que hoy él y su hermano Alex, "la familia Márquez", había sido la más afortunada.

Márquez y Alex, que se habían caído en la primera carrera que fue anulada por el estado de la pista, se vieron, como otros pilotos, beneficiados por la bandera roja que mostró la dirección de carrera, pues los dos se habían ido por los suelos antes del tercer giro. Tras otra largada, los hermanos pudieron entrar de nuevo en la competición siendo tercero y quinto.

En la rueda de prensa posterior a la carrera, el líder del Mundial manifestó: "Hoy la familia Márquez ha sido la familia más afortunada porque es verdad que los dos cometimos un error en esta primera carrera, pero me siento bastante enfadado conmigo mismo, porque la sensación durante la primera carrera era increíble pero no sé por qué cambiamos los neumáticos, la moto más bien, y en la segunda carrera las sensaciones eran desastrosas".

"Cometí otro error que me hizo perder posiciones y luego traté de salvar los muebles y minimizar el drama y los problemas", argumentó.

El catalán se quejó de las rachas de viento que azotaron el histórico trazado inglés de Silverstone a lo largo de la jornada.

Asimismo, reconoció Márquez que al final de la carrera pensó que era "muy arriesgado" atacar al francés Johann Zarco (Yamaha) y tratar de pelear por la segunda plaza.

"En cuanto a la diferencia entre la primera y la segunda carrera no quiero decir que haya sido un problema de los neumáticos, de la moto o una cuestión mía. Tenemos que analizarlo. A lo mejor yo estaba más rígido en la segunda, porque venía de una caída. Tenemos que analizarlo. Respecto al resultado estoy contento, tenemos que seguir trabajando", manifestó.

Por su parte, el ganador de MotoGP, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) declaró: "Me siento muy bien, he atravesado una época difícil en la pasada temporada, tuve bastantes dificultades y al principio de esta también. He trabajado muy duro y es fantástico volver al podio".

"Aprilia ha estado trabajando muy duro, no ha sido un invierno fácil, pero, por fin, hemos encontrado la forma y la dirección adecuada", señaló el transalpino. EFE