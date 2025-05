Oblak sigue su plan individual y Musso apunta al once en Montilivi

Majadahonda (Madrid), 24 may (EFE).- Jan Oblak, portero del Atlético de Madrid, continuó este sábado con su plan individual de toda la semana en el gimnasio, a un día de la última jornada contra el Girona, con lo que parece improbable su presencia en el once en el duelo de este domingo, en el que apunta a la titularidad Juan Musso.

Desde el pasado miércoles hasta este sábado, el cancerbero no se ha entrenado con el grupo para continuar con un plan de trabajo específico. No necesita jugar en Montilivi para lograr su sexto premio al guardameta menos goleado de LaLiga. En el partido, además, no hay nada en juego.

Dentro de esas circunstancias, Juan Musso, el suplente toda la campaña en LaLiga y en la Liga de Campeones (ha jugado de inicio en la Copa del Rey), apunta a la titularidad en Montilivi.

Oblak fue la única ausencia de la sesión de este sábado, en la que Pablo Barrios volvió a ejercitarse con el grupo por segundo día consecutivo, por lo que se espera que entre en la convocatoria tras completar todos los protocolos por la conmoción cerebral que sufrió en el encuentro del jueves de la semana pasada contra Osasuna en el estadio de El Sadar.

La expedición del Atlético de Madrid se desplazará esta tarde a la ciudad catalana para el encuentro del domingo. EFE