Lorena Morlote se moja y habla del concurso de Makoke en 'Supervivientes'

Esta edición de 'Supervivientes' está dando mucho que hablar y Makoke está demostrando ser una de las mejores participantes de esta edición. Imparable y con ganas de llegar a la final, la colaboradora de televisión ha sorprendido por su fortaleza en el reality.

Pero... ¿qué opina la que fuera su amiga, Lorena Morlote, del concurso que está haciendo? Este viernes la peluquera acudió a la plaza de toros de Las Ventas y allí fue preguntada por Makoke, para quien tuvo unas bonitas palabras a pesar de no tener relación.

En cuanto a cómo está viendo esta edición, Lorena desvelaba que está "muy bien" porque está siendo "muy divertida, que es lo que al fin y al cabo también queremos, desconectar un poco y disfrutar. Me estoy riendo mucho, sobre todo con Terelu, que es lo más, la mejor, y Pelayo también, me encanta"

Sobre Makoke, Lorena confesaba que "también me río" porque "cuando has querido a una persona muchísimo en tu vida y tantos años, pues... te ríes también, te diviertes". Eso sí, por el momento no sabe si será posible una reconciliación.

"Quién sabe. La vida da muchas vueltas, ojalá", contestaba la peluquera cuando se le preguntaba por la posibilidad de que ambas pudieran retomar la relación tan estrecha que mantuvieron durante años.