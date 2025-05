Pedro Bravo, agente FIFA, pide a Netflix que retire el documental sobre Vinicius Jr

Madrid, 23 may (EFE).- Pedro Bravo, agente FIFA y presidente de la Asociación Española de Agentes de Futbolistas (AEAF), solicitó este viernes a Netflix la retirada de la emisión del documental 'Baila Vini', ante las noticias expresadas en el mismo donde "se distorsionan hechos y expresiones" que menoscaban su honor y le ocasionan un daño reputacional, informa el agente en un comunicado público.

"Ante las noticias infligidas sobre mi persona en el documental titulado 'Baila Vini', que emite Netflix, donde se distorsionan hechos y expresan opiniones que lesionan gravemente mi dignidad, menoscabando mi honor y con el daño reputacional que se me está ocasionando, ya que cabe recordar que soy Agente FIFA de jugadores de fútbol y presidente de la Asociación Española de Agentes de Futbolistas (AEAF):

Me he visto obligado a exigir por escrito y a escribir a mis abogados que procedan a retirar de la emisión el documental antes indicado hasta que supriman, con carácter inmediato, todas las alusiones e imputaciones verbales y visuales de racismo, tanto las realizadas por Vinicius Jr, como por cualquier otro interviniente y/o participante en el citado documental, reservándome las acciones legales, incluidas las penales, hasta obtener la total reparación por los daños morales y perjuicios que se me están ocasionando", subraya Pedro Bravo.

"Desde el primer momento, aclaré, incluso pedí disculpas -el mismo día y en el mismo programa donde realicé las declaraciones, media hora más tarde, y en los días siguientes en redes-, por lo que fue seguramente una palabra inapropiada, pero este escarnio público no lo voy a permitir, pues no tengo ninguna duda que si el señor Vinicius Jr y/o su equipo hubieran entendido que había cometido un delito de odio sobre su persona, hubiera emprendido acciones legales (como han hecho con otros) contra mí, cosa que NUNCA hicieron porque saben que tal delito nunca existió y sólo me están utilizando para darse publicidad, ahora, en su documental", apostilla la nota. EFE