Arturo Chacón pone voz de tenor al sueño de Palou y Pato

Chicago (EE.UU.), 23 may (EFE).- El tenor mexicano Arturo Chacón cantará este domingo 'God Bless America' ante 350.000 aficionados en las 500 Millas de Indianápolis. Uno de los tenores más brillantes del mundo en un templo del automovilismo. Es fan de Álex Palou y Pato O'Ward. Comparte la pasión por el Madrid con Plácido Domingo. "Cuando supera los 3.000Hz, la voz humana provoca la misma reacción física que los motores de la Indy500", asegura Chacón en una entrevista con EFE.

Ha deleitado con su voz al público de La Scala de Milán y el Metropolitan de Nueva York. Iluminó escenarios icónicos de Ciudad de México, Viena, Los Ángeles, Moscú, Roma... y ahora Indianápolis. "Feliz de la vida" fue su reacción cuando le propusieron cantar en la Indy500. Es un apasionado de los motores. En casa tiene dos Lexus de 500 caballos que lleva al circuito en su tiempo libre. Deporte y ópera, dos mundos aparentemente distintos, tienen mucho en común.

"Mi trabajo, el canto, es un deporte. Tengo que practicar a diario, tener disciplina mental y física. Y el deporte es fanatismo. Somos fanáticos de un deporte al igual que de un arte", reflexiona Chacón en una amplia conversación con EFE antes de viajar a Indianápolis para cumplir otro sueño en una carrera que le llevó de México a prácticamente cada rincón del mundo.

"Nunca he estado en algo tan grande a nivel deportivo. Creo que es la más grande experiencia deportiva con un público en vivo, son 350.000 espectadores. El Súper Bowl no llega a eso. Nunca he estado en algo tan grande. Me ha tocado cantar una vez con los Houston Rockets, he tenido oportunidades en juegos locales, pero nunca en una final o en una Serie Mundial de béisbol", contó Chacón al reflexionar sobre lo que le espera en Indy.

Cuando los organizadores de la carrera se lo propusieron, Chacón sintió que "las estrellas se alinearon".

El tenor mexicano tiene un concierto en México este viernes 23, y de ahí fijó su vuelo para Indianápolis, donde cantará el 25 antes de desplazarse a Italia, donde tiene prevista una exhibición en Salerno.

"Cuando estoy en ciudades americanas siempre estoy en estadios, en San Francisco voy a todos los juegos que puedo, igual en Los Ángeles, en Boston. Soy fan del Chip Ganassi, me gusta mucho lo que hacen y creo en su filosofía. Yo tengo un Lexus de 500 caballos que cuando puedo me lo llevo al circuito. Me encanta el rugido de los motores", asegura.

Comenzó a conducir en México cuando tan solo tenía doce años: "No sé por qué me soltaban el carro (ríe). De niño aprendí, nos íbamos a las calles de tierra. Ahora las máquinas son mucho más inteligentes, tienen muchísimo más control. La diferencia entre cuando rento un Honda, y cuando llego a casa con el motorón, me da una sensación como si me expandiera. Como si me convirtiera en un gigante cuando estoy manejando. Puedo sentir cada parte del auto".

Aunque su profesión le obliga a seguir muchos eventos de automovilismo desde lejos, Chacón tiene mucho aprecio por el triple campeón de la Indy, Álex Palou, y Pato O'Ward.

"A Alex (Palou) lo conozco de lejos y lo aprecio de lejos. También a Pato O'Ward, lo sigo, soy fanático suyo también. Es uno de los favoritos, espero que tenga buena suerte este domingo", añadió a EFE.

Tanto Palou como O'Ward se preparan para una de las citas más exigentes del calendario a nivel mental. Chacón conoce muy bien esas sensaciones, y tiene su propia manera de convertirlas en energía.

"Yo medito mucho, soy un fanático de la filosofía y de la meditación y la respiración para entender lo que está sucediendo. Es maravilloso lo que siento cuando estoy en un teatro enorme, ya sea La Scala o el Metropolitan, y estoy a punto de salir y veo la amplitud de ese teatro", contó el tenor.

"Si respiras, si mantienes la energía, acumulándola en vez de que se vaya en latidos de corazón, sale cuando empiezas a cantar y la gente lo disfruta y se une a ti en esa explosión de energía", agregó.

Hay algo científico que une el rugido de los motores y el de la voz.

"Lo más curioso es que yo sé que la gente va a disfrutar la oportunidad de escuchar esto por primera vez. Cuando llegamos de 3.000 a 3.400 Hercios, la voz humana provoca una reacción física igual que los motores de la Indy500", afirmó Chacón.

Uno de sus mejores amigos en el mundo de la ópera es el 'Maestro' Plácido Domingo, con el que comparte la pasión por los deportes.

"Con el Maestro nos conocimos cuando era muy joven, yo todavía cantaba barítono, y él me dijo que creía que podría ser tenor, porque mi voz le recordaba la suya cuando era joven. Me dio mucha fe para seguir adelante y cambiar de barítono a tenor", afirmó.

"De Plácido tengo muchísimas anécdotas. Hablando de deportes y el Maestro, su amor por el Madrid es increíble, he tenido oportunidad de asistir a juegos del Madrid junto a él. Es muy divertido estar junto a él. Esa pasión por el Madrid yo creo que nadie la tiene", prosiguió en la conversación con EFE.

Ciudadano estadounidense desde 2010, Chacón vive en Miami junto a su esposa, Venetia, y a su hijo, que también se llama Arturo.

"Me siento como un buen exponente del amor por un país que es muy variado. Ha habido comentarios en Instagram que lamentaban el hecho de traer a un mexicano que cante en Indy. Pero algunos también te defienden. Lo importante es mostrar amor y respeto por este país y dar una voz a gente que también da mucho a este país y que no quita", aseguró.

"Ha habido muchos inmigrantes latinos que trabajamos y amamos la oportunidad de estar aquí y queremos ser parte de lo que construye y nada de lo que destruye", subrayó Chacón.

Del Palacio de Bellas Artes en México a La Scala y el Metropolitan, la carrera de Chacón le ha llevado a horizontes con los que soñaba desde su juventud. Este domingo en Indy, el tenor mexicano añadirá otro logro icónico a una trayectoria marcada por los éxitos. EFE

