Trump ventila teoría conspirativa de “genocidio blanco” en reunión con presidente de Sudáfrica

(Bloomberg) -- El presidente Donald Trump rechazó el argumento del presidente sudafricano Cyril Ramaphosa de que no hay genocidio contra los afrikaners blancos, y mostró un video con imágenes en el Despacho Oval que, según él, mostraban cómo eran golpeados y asesinados.

La reunión del miércoles pareció confirmar los peores temores de algunos asesores de Ramaphosa, que pensaban que el líder sudafricano iba en rumbo a una trampa.

“Cada una de esas cosas blancas que ven es una cruz, y hay aproximadamente mil. Todos son granjeros blancos”, dijo Trump, señalando el video que se emitía en una pantalla de televisión situada al lado de los dos líderes.

Ramaphosa había iniciado la reunión con un tono optimista, pidiendo un reinicio de las relaciones entre los dos países y el avance del comercio. Incluso le regaló a Trump un libro sobre el golf en Sudáfrica —dijo que pesaba 14 kilos— y le comentó que había empezado a practicar este deporte.

Pero la reunión se descarriló rápidamente cuando se le preguntó a Ramaphosa qué se podía hacer para convencer a Trump.

“El presidente Trump tendrá que escuchar las voces de los sudafricanos, algunos de los cuales son buenos amigos suyos, como los que están aquí, cuando mantengamos conversaciones”, dijo Ramaphosa. Más tarde afirmó que quienes pedían la expropiación representaban a una “pequeña minoría” del país.

En los días previos a la reunión, algunos asesores de Ramaphosa temían que su jefe estuviera siendo preparado para una humillación en el Despacho Oval similar a la que sufrió el presidente ucraniano Volodímir Zelenski a principios de este año, cuando Trump y el vicepresidente JD Vance lo reprendieron por su gestión de la invasión rusa.

El resultado fue casi el mismo: un acalorado intercambio en el que Ramaphosa negó que se estuviera discriminando a los sudafricanos blancos y Trump insistió en que se estaba asesinando a los agricultores.

Trump estaba acompañado en la sala por el multimillonario Elon Musk, nacido en Pretoria. Ambos han difundido la teoría conspirativa de que el país que puso fin al apartheid está llevando a cabo un genocidio contra la minoría blanca que antaño lo gobernó. También asistieron los golfistas sudafricanos Ernie Els y Retief Goosen.

Trump se opone a un proyecto de ley en Sudáfrica sobre la propiedad de la tierra que Ramaphosa firmó a finales del año pasado y que facilitará al gobierno la expropiación de propiedades privadas si es en interés público.

Aunque similar a las leyes de expropiación de EE.UU., la ley sudafricana permite requisar sin compensación en ciertos casos, como terrenos abandonados y propiedades estatales en desuso. Por ahora, no se ha confiscado ninguna propiedad.

El presidente sudafricano trató de explicar la ley y su relación con la era del apartheid en el país.

“Nos oponemos totalmente a eso”, respondió Ramaphosa a una pregunta sobre si condenaba las declaraciones de las personas que aparecían en el video.

Ramaphosa, un abogado que lidera Sudáfrica desde 2018, llegó acompañado del ministro de Agricultura —un hombre blanco que ha calificado como “tonterías” las acusaciones de genocidio—, y los ministros de Comercio y Asuntos Exteriores y el multimillonario Johann Rupert.

En febrero, Trump congeló casi toda la ayuda a Pretoria, alegando que perseguía a los granjeros afrikaners blancos y adoptaba “posturas agresivas” hacia EE.UU., entre ellas presentar una demanda ante la Corte Internacional de Justicia en la que acusa a Israel de genocidio.

La semana pasada, EE.UU. concedió el estatus de refugiados a un primer grupo de afrikaners blancos, a los que trasladó en un avión fletado, y repitió en dos ocasiones la afirmación de que están sufriendo un genocidio.

“Hemos recibido a un número enorme de personas, especialmente desde que han visto esto. En general, son granjeros blancos que huyen de Sudáfrica, y es algo muy triste de ver, pero espero que podamos tener una explicación, porque sé que ustedes no quieren eso”, dijo Trump.

El enfrentamiento entre las dos naciones ha ensombrecido la presidencia sudafricana del Grupo de los 20, ya que Trump y sus altos funcionarios han rechazado las reuniones del bloque y han desestimado los llamados para que se enfoque en abordar cuestiones como la reducción de la deuda de los países en desarrollo y el cambio climático.

--Con la colaboración de Catherine Lucey y Michael Cohen.

