Trump critica a los jueces tras un fallo sobre la deportación de migrantes a Sudán del Sur

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado este jueves a la Justicia después de que un juez federal fallara en la víspera que su Administración violó una orden judicial al tratar de expulsar a ocho inmigrantes a Sudán del Sur.

"Los jueces están absolutamente fuera de control. Están perjudicando a nuestro país y no saben nada de situaciones específicas ni de lo que hacen. Y esto debe cambiar inmediatamente. Esperamos que el Tribunal Supremo ponga fin a la ciénaga causada por la izquierda radical", ha indicado en Truth Social.

Trump ha afirmado que debido a la decisión del juez federal --quien "no sabía nada de la situación"-- "ocho de los criminales más violentos del planeta" no "llegarán a su destino final". "Esta no es la premisa bajo la que fui elegido presidente: proteger a nuestra nación", ha argüido.

"También nos hemos visto obligados a dejar atrás, para poder vigilar a estos matones curtidos, a un gran número de oficiales del ICE (Servicio de Migración y Control de Aduanas) que de otra forma estarían en Estados Unidos protegiendo a nuestros ciudadanos", ha dicho, agregando que si "no se soluciona rápidamente" el país "volverá estar bajo asedio" por parte de "cientos de miles de criminales".

Esto se produce después de que el juez Brian Murphy haya determinado que ocho detenidos de diversas nacionalidades --entre ellos, de Cuba y México-- fueran embarcados durante la madrugada del martes en un vuelo hacia Sudán del Sur sin que pudiesen "tener una oportunidad significativa de oponerse a su traslado".

En las últimas semanas, la Casa Blanca ha reconocido contactos con varios países para tratar de llegar a acuerdos sobre deportaciones, en línea con los que ya existen con El Salvador y que han facilitado la expulsión de cientos de migrantes de otros países latinoamericanos, como Venezuela.