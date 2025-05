ONG piden a autoridades venezolanas información sobre docente en paradero desconocido

Caracas, 22 may (EFE).- Organizaciones no gubernamentales en Venezuela exigieron a las autoridades información sobre la docente y líder sindical Lourdes Villareal, cuyo paradero dicen desconocer desde tempranas horas de este jueves, cuando -denuncian- fue detenida en Caracas por "hombres no identificados".

"Las autoridades deben informar sobre su paradero y proteger su vida e integridad", pidió en X la ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea).

Según la organización Un Mundo Sin Mordaza, Villarreal fue "desaparecida forzosamente", en la parroquia (sector) La Pastora, en Caracas.

"Testigos reportan que fue secuestrada por hombres no identificados", agregó la organización en X.

Además, indicó, que Villareal ha sido "una voz valiente en defensa del gremio docente".

"Participó activamente en las protestas del Día de los Trabajadores exigiendo salarios dignos y condiciones laborales justas para los maestros y maestras de Venezuela", enfatizó la ONG, tras advertir que éste "no es un caso aislado".

"Es un patrón sistemático de persecución", sentenció Un Mundo Sin Mordaza.

En su informe 2024, Provea documentó un total de 120 dirigentes sindicales detenidos "arbitrariamente" en Venezuela entre 2013 y 2023.

Durante la presentación del reporte, el coordinador general de Provea, Oscar Murillo, añadió que en ese periodo 3.479 trabajadores fueron amenazados.

En el documento, Provea computó al menos 27.000 protestas por reivindicaciones laborales entre 2013 y 2023.

Entretanto, la ONG Foro Penal contabilizó, en un informe publica el pasado 14 de mayo, un total de 895 "presos políticos" en Venezuela.EFE