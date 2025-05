Amorim se ofrece a irse sin finiquito

Londres, 22 may (EFE).- Rúben Amorim, técnico del Manchester United, se ha ofrecido a irse del club sin finiquito si así lo quiere la directiva y la afición.

El entrenador portugués perdió este miércoles la final de la Europa League contra el Tottenham Hotspur y ha firmado unos meses terribles con el United, que es decimosexto en la Premier League y no jugará en Europa el año que viene.

"Si la directiva y los aficionados creen que no soy el hombre adecuado, me iré sin discutir y sin compensación", dijo Amorim después del encuentro. "Pero no voy a dimitir. Confío en mi trabajo".

"No estoy aquí para defenderme en este momento. No es mi estilo. No tengo nada que darle a los fans, pero lo que pido es un poco de fe", apuntó.

Amorim, que llegó en sustitución de Erik Ten Hag, solo ha conseguido nueve puntos en Premier League desde noviembre, perdió tanto la FA Cup y la Copa de la Liga y se jugaba muchísimo en esta Europa League perdida contra el Tottenham.

Los 'Red Devils' no estarán en la Champions League la temporada que viene ni en ninguna competición europea, lo que tendrá un impacto de, como mínimo, 100 millones de libras en sus ya resentidas cuentas financieras.

El United ha acumulado pérdidas en los últimos cinco años y, según el club, de no haber llevado a cabo una política de recortes en el último año, habría entrado en bancarrota al final de este 2025. EFE