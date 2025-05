Sheinbaum se reúne con la presidenta de Americas Society Council of the Americas

Ciudad de México, 20 may (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo una reunión este martes con Susan Segal, quien preside la Americas Society Council of the Americas (AS/COA), junto con una comitiva de empresarios, en medio de las tensiones comerciales con Estados Unidos.

"En Palacio Nacional nos reunimos con Susan Segal, presidenta de la Americas Society Council of the Americas (AS/COA) y representantes de distintas empresas", informó Sheinbaum en un breve mensaje en X.

Junto al mensaje, la presidenta compartió una fotografía de la reunión, en la que aparecen Segal, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y una docena de directivos de varias compañías.

La AS/COA es una organización estadounidense que se dedica a promover el diálogo político, económico y cultural en el continente americano.

El encuentro ocurre un día después de la recepción de las cartas credenciales del nuevo embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, en el despacho presidencial.

Sheinbaum conversó con Johnson sobre comercio, migración y el posible impuesto a las remesas, según informó la mandataria mexicana en su conferencia matutina este martes.

Tras la guerra arancelaria impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, -de la cual México logró salir parcialmente exento, especialmente en la última ronda de tarifas-, el país ahora enfrenta nuevas amenazas económicas.

Legisladores republicanos en EE.UU. proponen un impuesto del 5 % a las remesas enviadas por migrantes a sus familias, lo que el Gobierno mexicano considera una violación al tratado bilateral de 1994 contra la doble tributación.

A esto se suma la reciente suspensión de importaciones de ganado mexicano a EE.UU, tras el veto impuesto hace una semana por Washington debido a la detección del gusano barrenador en el sur de México. EFE

(foto)