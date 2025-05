Serrat: "Eliminar una sola especie es eliminar una parte de nosotros"

Ciudad de Guatemala, 21 may (EFE).- El cantautor español Joan Manuel Serrat, quien el martes participó en la duodécima edición del Festival Centroamérica Cuenta 2025 (CAC25) en la Ciudad de Guatemala, dijo que "el maltrato a la naturaleza no cesa" y que, "eliminar una sola especie, es eliminar una parte de nosotros".

"El maltrato a la naturaleza no cesa, a pesar de que sí existe, esto hay que decirlo, una mayor sensibilidad, una sensibilización mayor de la gente con respecto a su influencia en la conservación de la naturaleza, en entender que la naturaleza está de nuestra parte, que no es enemiga, al contrario, que nosotros somos parte de la naturaleza", indicó Serrat a periodistas de tres medios de comunicación, entre ellos EFE.

Según Serrat, la conservación de la naturaleza es algo que "solamente lo consiguen las culturas que desde pequeños, de toda la vida, así lo entienden, las culturas que entre comillas el mundo del progreso llama culturas primitivas".

"Son las que mejor lo han entendido siempre, las que saben que ellas son parte de la tierra y que la tierra les da y les quita; en función de lo que ellos dan, quitan a la tierra", subrayó el autor de 'Pare' (Padre, en catalán), una canción de 1973 en la que un hijo le pregunta a su padre "qué le han hecho al río que ya no canta" y "qué le han hecho al bosque, que no hay árboles", en alusión al daño causado por "monstruos de carne con gusanos de hierro".

Serrat, de 81 años, es uno de los artistas invitados al CAC25 que se inició el lunes en tres ciudades de Guatemala y finalizará el sábado con la participación de más de 60 escritores de varios países latinoamericanos y españoles, entre otros invitados.

El artista catalán, también autor de 'Lamento al mar', participó el martes, tras la inauguración del Festival en la capital guatemalteca, en una conversación con el escritor nicaragüense, Sergio Ramírez, fundador del evento cultural, con el tema 'Escribir para cantarlo'.

Sobre el daño a los ríos, Serrat enfatizó que "el río tiene su cauce y siempre pasará por el mismo cauce", aunque se pretenda cambiarle su curso.

"Si usted pretende cambiar el cauce del río, el río no le va a hacer el mínimo caso y seguirá pasando por el mismo lugar, por muchas casas que le haya construido usted allí, el río pasará por el cauce y se llevará todas las casas, no será culpa del río, será culpa de los que no escuchan a la naturaleza", agrego el también autor de 'Lamento al mar'.

El cantautor, quien en otras ocasiones ha dicho que los enemigos de la naturaleza han hecho del mar "un basurero", abogó porque haya "todo el respeto a cada una de las especies que están en la tierra, porque la evolución de las especies así ha hecho que estén y crezcan para que se compensen, entre todos nos compensemos, entre todos y entre todas funcionemos. Eliminar una sola especie, es eliminar una parte de nosotros", apostillo. EFE

(foto)