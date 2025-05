Miles de colombianos atienden el llamado de Petro en apoyo a la consulta popular

Barranquilla (Colombia), 20 may (EFE).- Coreando consignas en apoyo al presidente colombiano Gustavo Petro, miles de personas se congregaron este martes en el centro de la ciudad caribeña de Barranquilla para participar en un 'cabildo abierto' convocado por el mandatario, en respaldo a la consulta popular sobre las reformas sociales que el parlamento rechazó.

Los 'cabildos abiertos' son espacios oficiales de participación ciudadana, contemplados en la Constitución del país, que permiten dialogar sobre asuntos de interés público, aunque sus conclusiones no sean vinculantes.

Provenientes de diferentes puntos de la región norte de Colombia, desde el mediodía de este martes fueron llegando al Paseo Bolívar, una emblemática avenida de Barranquilla, delegaciones con representación de campesinos, jóvenes, madres comunitarias, profesores, estudiantes y sindicatos, entre otros sectores sociales.

Con la estatua ecuestre del Libertador Simón Bolívar de fondo, los asistentes agolpados en la avenida esperaron en medio de un sofocante calor que alcanzó los 38 grados la llegada del mandatario para iniciar el cabildo abierto.

Durante la espera, que se alargó por más de cuatro horas, se registraron numerosos desmayos que debieron ser atendidos por los organismos de emergencia.

Barranquilla, cuyas autoridades administrativas pertenecen a sectores políticos contrarios a Petro, fue uno de los bastiones que le dieron la victoria electoral en mayo de 2022.

En los últimos días, Petro hizo un llamado a los movimientos sociales para que se movilicen para definir los "siguientes pasos" después de que el Senado rechazara, el pasado 14 de mayo, su primer intento de convocar una consulta popular para reformar el sistema laboral colombiano.

A pesar de ese revés, el Ejecutivo presentó este lunes una nueva propuesta de consulta popular al Senado que esta vez incluye no solo las 12 preguntas iniciales sobre la frustrada reforma laboral, sino también otras cuatro enfocadas en asuntos de salud.

"Como joven, yo tengo que exigir mis derechos porque los políticos no me los van a dar solo porque sí", afirmó a EFE Carmenza Algarín, de 19 años, y quien se está preparando como asistente administrativa en el estatal Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).

Residente de Sabanalarga, una población a 45 minutos de Barranquilla, Algarín agregó: "Una de las cosas que nos negaron los congresistas al hundir la reforma laboral es un salario mínimo para los aprendices del Sena, lo que a mí y a muchos de mis compañeros nos serviría, al menos para pagar el transporte".

Aunque reconoce que no tiene claro cómo funciona el mecanismo de 'cabildo abierto', para Luz María Muñoz, una madre comunitaria que presta su servicio al también estatal Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), "la única forma de obligar a que se cumplan las reformas que necesita el pueblo es salir a las calles".

Otros como Lisney Martinez, quien trabaja de vendedor ambulante en el Paseo Bolívar, expresaron a EFE su inconformidad por la realización del evento. Martinez, por ejemplo, hoy no pudo acceder al lugar donde se "gana la el dinero para la comida".

A dos cuadras de la tarima donde Petro se dirigirá a los asistentes, Martínez renegó de la reforma laboral al indicar que, a sus 45 años, él nunca ha estado como empleado: "Nunca me han pagado recargo nocturno ni dominicales", dijo.

"Yo no creo en ningún político y el día que me garanticen un empleo, ese día sí saldré a protestar, mientras tanto no lo haré porque tengo que trabajar, o de lo contrario no como", concluyó. EFE

