Marc Márquez ante una de sus citas 'complicadas', que quizás no lo sea tanto con Ducati

Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 21 may (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25), líder del mundial de MotoGP, se enfrenta este fin de semana a una de sus citas 'complicadas' de la temporada, el Gran Premio del Reino Unido de MotoGP en el circuito inglés de Silverstone, aunque quizás no lo sea tanto encima de una Ducati.

El circuito de Silverstone es uno de esos trazados que el ocho veces campeón del mundo tiene 'en rojo', por su rendimiento y sus resultados históricos en él, pues apenas ha ganado en una ocasión y fue ya en un muy lejano 2014, si bien es cierto que en 2013 y 2019 acabó segundo, superado por los españoles Jorge Lorenzo (Yamaha YZR M 1) y Alex Rins (Suzuki GSX RR), respectivamente.

Guarda también malos recuerdos de sus intervenciones en 2015 y 2021, que acabaron con sendas caídas, o en 2017, cuando se tuvo que retirar con problemas técnicos después de haber logrado con la Honda RC 213 V un nuevo récord del circuito.

A pesar de las estadísticas, la situación en este 2025 es bien distinta, con un Marc Márquez pletórico en lo físico y casi infalible en lo deportivo y técnico como piloto oficial de la marca de Borgo Panigale que es.

Hablar de las victorias de Ducati en el mundialista circuito de Silverstone es un dato muy a tener en cuenta, pues no en vano en 2022 ganó una de las motos rojas en manos de su ahora compañero de equipo, Francesco 'Pecco' Bagnaia, y en 2024 lo hizo el piloto al que ahora sustituye Márquez, el también italiano Enea Bastianini.

Porque el de Silverstones es un escenario complicado por condiciones atmosféricas, que en 2018 obligaron a cancelar el gran premio, pero en el que también han vencido la Aprilia del español Aleix Espargaró, en 2023, o la Yamaha YZR M 1 del francés Fabio Quartararo en 2021.

Quizás por esa victoria de 2023, Aleix Espargaró volverá a disfrutar de una nueva 'wild card', tras la del Gran Premio de España de Jerez de la Frontera, para continuar con su nuevo trabajo como piloto probador del fabricante japonés Honda y su prototipo RC 213 V.

Pero al centrarnos en los principales aspirantes al triunfo en la séptima prueba puntuable del mundial de motociclismo hay que regresar a la figura de Marc Márquez, que ha mostrado una eficacia y adaptación a la Ducati Desmosedici GP25 pasmosa, solo 'enturbiada' por sus errores en las carreras de Austin y en el Angel Nieto, de Jerez de la Frontera.

Hasta la fecha todas las victorias en las carreras 'sprint' de la temporada han ido a manos de un Marc Márquez infalible casi en todo tipo de situación y condiciones, por lo que su 'trayectoria' deportiva y de resultados podría continuar sin mayores problemas en Silverstone.

En el trazado británico debería dar 'un paso adelante' para superar sus problemas de adaptación a la Desmosedici GP25, su compañero de equipo 'Pecco' Bagnaia y una vez más, si la lluvia no se convierte en protagonista como en Francia, en donde esas condiciones permitieron a Johann Zarco ser 'profeta' en su tierra y lograr la segunda victoria de su carrera deportiva en MotoGP y ante su público, algo que llevaban 71 año esperando.

La lógica obliga a pensar en los pilotos de Ducati como los principales protagonistas de la carreras británica, pues además de Marc Márquez y 'Pecco' Bagnaia, Alex Márquez mantiene la segunda posición en el campeonato con la Ducati Desmosedici de 2024 y su joven compañero de equipo y debutante en la categoría, el español Fermín Aldeguer, ya sabe lo que es subirse al podio, pues fue tercero en Le Mans.

Algo mejor lo tiene el italiano Fabio di Giannantonio, el único piloto fuera del equipo oficial del fabricante de Borgo Panigale que cuenta con la versión 2025 de la Ducati Desmosedici, mientras que su compañero Franco Morbidelli, cuarto en la tabla provisional por puntos del campeonato, dispone de la misma moto que Alex Márquez, la Desmosedici GP24.

Fuera del 'paraguas' de Ducati, con hasta seis motos entre los diez primeros del campeonato, se encuentran los franceses Johann Zarco, al manillar de una Honda RC 213 V, y Fabio Quartararo, con la Yamaha YZR M 1, además del español Pedro 'Tiburón' Acosta, con la KTM RC 16, y el japonés Ai Ogura, debutante en MotoGP, con la Aprilia RS-GP.

Así, aunque la supremacía de Ducati parece incontestable, las otras cuatro fábricas involucradas en el Mundial de Motociclismo se encuentran representadas entre los diez primeros clasificados, si bien algunas de ellas no lo están con los pilotos con los que contaban en un principio.

Ese es el caso de Aprilia, a quien le han surgido nuevos problemas, pues a la lesión de principio de temporada de su flamante fichaje, el campeón del mundo de 2024, el español Jorge Martín, se han unido las dudas de éste sobre el potencial, la evolución y el rendimiento del nuevo prototipo de la RS-GP.

Unas dudas que se irán aclarando con el paso de las carreras pero que promete mantener en vilo a los responsables de la fábrica de Noale, que a pesar de la situación contractual de Jorge Martín -al parecer con una cláusula que le permite rescindir su contrato si no hay resultados o el rendimiento de la moto no es el esperado-, no quieren permitir que se les vaya el campeón del mundo, pero lo cierto es que el hecho de que un 'rookie' como el japonés Ai Ogura sea su mejor representante no los deja en muy buen lugar.

Las dudas también han surgido en el entorno de KTM, acuciada por los problemas económicos en su base austríaca de Mattighoffen, con el sudafricano Brad Binder y el español Pedro Acosta muy lejos del rendimiento esperado, y con 'críticas veladas' sobre la evolución de las RC 16.

Otro caso algo distinto es el de Honda, que aunque no ha logrado vencer con sus pilotos oficiales, el español Joan Mir y el italiano Luca Marini, si se ha subido a lo más alto del podio con Johann Zarco, además de mostrar una esperanzadora progresión en el rendimiento de sus prototipos de RC 213 V, que en buena lógica esperan plasmar en las próximas citas del campeonato.

El español Maverick Viñales (KTM RC 16), el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) o el australiano Jack Miller (Yamaha YZR M 1), son otros de los pilotos que han dado algunas muestras de su potencial, pero por uno u otro motivo no las han conseguido plasmar en la clasificación del campeonato, como tampoco los españoles Alex Rins (Yamaha YZR M 1) y Raúl Fernández (Aprilia RS-GP).

El ya recuperado piloto portugués Miguel Oliveira (Yamaha YZR M 1), es otro de los deportistas de los que se espera un rendimiento mucho mayor que el exhibido hasta la fecha, si bien la grave lesión que ha sufrido le ha impedido disputar buena parte de las carreras iniciales del campeonato. EFE