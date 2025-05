Martes, 20 de mayo 2025 (02:00 GMT)

EEUU TRUMP

Washington - El constante escrutinio que ha recibido Donald Trump por su intención de aceptar un Boeing de Catar como nuevo avión presidencial Air Force One ha llevado al mandatario estadounidense a amenazar con acciones legales, al no entender que se le critique por un aparato que el país dice recibir gratis.

(Texto) (Foto)

VENEZUELA ELECCIOES

Caracas - La denuncia del Gobierno de Venezuela sobre un presunto plan de "ataques" para "sabotear" los comicios regionales y legislativos del domingo, al que vinculó a la mafia albanesa con presencia en Ecuador y a la líder opositora María Corina Machado, ha tensado el ambiente de una campaña marcada por la ausencia de grandes concentraciones y el rechazo de la mayoría antichavista, que reclama su triunfo en las presidenciales de julio de 2024.

(Texto)

UE EXTERIORES

Bruselas - Los ministros de Exteriores y de Defensa de la Unión Europea abordan la situación en Ucrania y dan luz verde al decimoséptimo paquete de sanciones contra Rusia, así como la situación en Siria y Gaza, después de que varios países respaldaran revisar el acuerdo de asociación con Israel.

(Texto)(Foto) (Video)

(La sesión matutina del Consejo reunirá a los ministros de Defensa de la UE, seguida por una sesión de los ministros de Asuntos Exteriores de la UE por la tarde)

UCRANIA GUERRA

Kiev/Moscú/Washington - Ucrania y Rusia empezarán de inmediato negociaciones de cara a un alto el fuego y para el fin de la guerra, según dijo el presidente estadounidense, Donald Trump, mientras el ruso, Vladímir Putin, consideró que "estamos en el buen camino" tras la conversación telefónica que mantuvieron este lunes.

- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró tras hablar con Donald Trump, que espera conocer las condiciones de Rusia para un alto el fuego para avanzar en las negociaciones.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén - El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, acusó a Francia, Reino Unido y Canadá de "premiar" a Hamás por el ataque perpetrado el pasado 7 de octubre de 2023 después de que los tres países amenazaran a Israel con "medidas concretas" si la ofensiva militar en Gaza no se detiene.

(Texto) (Foto) (Video)

Jerusalén - Israel aumenta su ofensiva contra la Franja de Gaza, matando a más de 100 palestinos al día, mientras las negociaciones continúan en Doha sin avances aparentes y algunos líderes europeos amenazan ya con tomar medidas contra Israel si no detiene su sangrientos ataques en el enclave palestino.

(Texto) (Foto) (Video)

- Se enviará una nota sobre Israel un año después de que el 20 de mayo de 2024, el entonces fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, pidiera el arresto del primer ministro, Benjamín Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant.

(Texto)

PORTUGAL ELECCIONES

Lisboa.- El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, lleva a cabo consultas con los principales partidos de cara a la formación de un futuro Gobierno y tras las elecciones del domingo, donde la centroderecha ganó, la ultraderecha subió y los socialistas perdieron 20 diputados.

(Texto) (Foto) (Video)

TRATADO PANDEMIAS

Ginebra - Los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) adoptan de manera formal el Acuerdo Global sobre Pandemias, el segundo tratado de la historia dedicado a la salud y que establece las pautas para evitar los errores de gestión durante la pandemia de covid-19.

(Texto) (Audio)

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Ginebra.- La Organización Internacional del Trabajo (OIT) publica un informe sobre los empleos que podrían verse más afectados con el desarrollo de la IA, y el efecto de ésta en regiones como Europa.

(Texto)

- Google presenta en Mountain View (EE.UU.) sus últimas innovaciones en IA, Android, desarrollo web y en la nube en su conferencia anual de desarrolladores.

(Texto) (Foto) (Video)

- La feria Computex de Taipéi, uno de los eventos tecnológicos más importantes del mundo, arranca una nueva edición centrada en inteligencia artificial y robótica, tecnologías de próxima generación y movilidad del futuro. (Texto) (Foto) (Video)

FESTIVAL CANNES

Cannes (Francia) - La película mexicana 'Amores perros', de Alejandro González Iñárritu, recibirá un homenaje por su 25 aniversario.

(Texto) (Foto) (Video)

- El colombiano Simón Mesa Soto habla con EFE de su comedia 'Un poeta', estrenada en la sección Una cierta mirada, de Cannes.

(Texto) (Foto) (Video)

- Jodie Foster pasa por la alfombra roja de Cannes para presentar 'Vie privée', que se estrena fuera de competición.(Texto)(Foto) (Video)

PREMIO BOOKER

Londres.- El ganador del premio Booker Internacional, que premia libros escritos en lengua no inglesa y sus traducciones al inglés, dotados cada uno con 25.000 libras, se da a conocer en una gala en la Tate Modern de Londres.

(Texto) (Foto) (Video)

AGENDA INFORMATIVA

América

16:00h.- Washington.- EEUU ECONOMÍA.- El presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, en inglés), Paul Atkins, comparece ante el Comité de Apropiaciones de la Cámara Baja.

16:00h.- Bogotá.- COLOMBIA ANIMALES.- Los colibríes, símbolo de vida y equilibrio ecológico, son los protagonistas de una nueva alianza entre la ONG Audubon y la organización Cerro de Monserrate, el lugar más turístico de Bogotá y una de las regiones más biodiversas del planeta. (Texto)(Foto)

16:30h.- Miami.- EEUU ESPACIO.- La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA) y la empresa Axiom Space realizan una conferencia de prensa sobre el lanzamiento de la cuarta misión privada a la Estación Espacial Internacional con la participación de la Agencia Espacial Europea. (Texto)

16:30h.- Quito.- ECUADOR ELECCIONES.- La alemana Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung (FES-Ecuador) y la Asociación MEGA presentan el informe del Observatorio Ciudadano de Violencia Política, que documenta los casos de violencia ocurridos durante el proceso electoral de las Elecciones Generales 2025. (Texto)

17:00h.- Nueva York.- EEUU ARTE.- El Jardín Botánico de Nueva York presentará en sus instalaciones una combinación de girasoles reales y escultóricos, inspirados en las pinturas de Vincent Van Gogh. (Texto) (Foto) (Video)

17:00h.- Ciudad de Panamá.- PANAMÁ ARTE.- El artista panameño Eduardo Navarro (1960) es conocido por sus icónicas pinturas en las que atrapa "el espíritu libre de los caballos salvajes", un etapa artística que sin embargo surgió por casualidad, tras una petición de una amiga china, aunque la pasión por este animal la tiene desde niño. (Texto) (Foto) (Video)

18:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- La Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) organiza su conferencia ‘Impulsando la competitividad de América del Norte’ (Texto) (Foto) (Video)

19:00h.- Washington.- EEUU LATINOS.- La organización Climate Power En Acción presenta en una conferencia virtual un nuevo informe que detalla el impacto en las comunidades latinas de los recortes del presidente Donald Trump a la financiación federal para el clima, la energía limpia y la justicia ambiental.

20:00h.- Mountain View.- INTELIGENCIA ARTIFICIAL GOOGLE.- Google presenta sus últimas innovaciones en IA, Android, desarrollo web y en la nube en su conferencia anual de desarrolladores, Google I/O.

22:00h.- San José.- COSTA RICA TELECOMUNICACIONES.- El Gobierno de Costa Rica presenta un informe sobre el acceso y uso de los servicios de telecomunicaciones en el país. (Texto)

Montevideo.- PEPE MUJICA.- Una semana después de su fallecimiento, la izquierda uruguaya recuerda al expresidente José Mujica, quien esta martes celebraría 90 años. (Texto)

Montevideo - URUGUAY DESAPARECIDOS - La organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos lleva a cabo una nueva marcha del silencio en Montevideo para pedir verdad, memoria, justicia y nunca más. (Texto) (Foto) (Video)

Barranquilla (Colombia) - El presidente de Colombia, Gustavo Petro, encabeza en Barranquilla una reunión con organizaciones sociales y sindicales para decidir si convocan un paro nacional, tras el rechazo en el Senado de la consulta popular con la que el Gobierno buscaba impulsar la reforma laboral. (Texto) (Foto) (Video)

Buenos Aires.- MARADONA JUICIO.- El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona tiene previsto continuar este martes con el testimonio del psicólogo del ídolo argentino, el imputado Carlos Díaz, y de dos acompañantes terapéuticos, aunque se prevé que la audiencia se centre en un nuevo pedido de recusación de la jueza Julieta Makintach por un supuesto conflicto de intereses. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA COMERCIO.- Argentina difunde su cifra de intercambio comercial correspondiente a abril de 2025, después de que en marzo pasado registrara un superávit de 323 millones de dólares. (Texto)

Río de Janeiro.- BRASIL ARQUITECTURA.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, reinaugura el Palacio Capanema, icono de la arquitectura modernista. (Texto) (Foto)

La Paz.- BOLIVIA ABEJAS.- Luis Flores, un joven agrónomo boliviano, se dedica a rescatar abejas en varias ciudades y forma panales dentro de su casa para protegerlas y darles una nueva oportunidad de vivir a más de 4.000 metros de altitud. Además, enseña a otras personas a convivir con ellas para preservar su labor en el planeta. (Texto)(Foto) (Video)

Ciudad de México - MÉXICO ECONOMÍA - La guerra comercial desatada por Estados Unidos y los pronósticos de desaceleración en la economía de México marcarán el foro "Impulsando la competitividad de América del Norte", que contará con la presencia de líderes empresariales y autoridades gubernamentales. (Texto)(Foto) (Video)

San Salvador.- EL SALVADOR ORGANIZACIONES.- La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el oficialismo, podría este martes aprobar la Ley de Agentes Extranjeros, propuesta por el presidente Nayib Bukele, para cobrarle un impuesto del 30 % a las donaciones de las organizaciones sociales, lo que ha sido rechazado y condenado por ONG nacionales e internacionales. (Texto)(Foto) (Video)

Ciudad de Guatemala.- CENTROAMÉRICA LITERATURA.- Acto inaugural del festival Centroamérica Cuenta, que este año reúne en Guatemala a más 60 autores literarios, músicos, periodistas y cineastas de más de diez nacionalidades, en una edición hará énfasis en la importancia de proteger la libertad de expresión y la democracia en la región. (Texto) (Foto) (Video)

Tegucigalpa.- HONDURAS CORRUPCIÓN.- La organización humanitaria Cristosal, que opera en El Salvador, Guatemala y Honduras, convoca a un plantón ciudadano para exigir la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), con apoyo de la ONU. (Texto) (Foto) (Video)

Toronto.- G7 FINANZAS.- Los ministros de Finanzas y los gobernadores de los bancos centrales del G7 se reúnen hasta el próximo jueves en la localidad canadiense de Banff un mes antes de la Cumbre de líderes del G7 en la misma localidad y con la guerra comercial desatada por los aranceles de Donald Trump dominando la agenda de todos los países. (Texto) (Foto) (Video)

Washington/Johannesnurgo.- EEUU SUDÁFRICA.- Previa del encuentro entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa.

Nueva York/Ciudad de México - EEUU ACCIDENTE - Seguimiento a las investigaciones sobre el impacto del buque escuela Cuauhtémoc con el puente de Brooklyn que dejó dos muertos y dos heridos.

Europa

07:00h.- Bruselas.- UE EXTERIORES.- Los ministros de Exteriores y de Defensa de la Unión Europea abordan la situación en Ucrania y dan luz verde al decimoséptimo paquete de sanciones contra Rusia, así como la situación en Siria y Gaza, después de que varios países respaldaran revisar el acuerdo de asociación con Israel.

08:00h.- Berlín.- ALEMANIA COMERCIO.- La Oficina Federal de Estadísticas de Alemania publica los datos del comercio exterior en marzo.

08:00h.- Ginebra.- INTELIGENCIA ARTIFICIAL.- La Organización Internacional del Trabajo (OIT) publica un informe sobre los empleos que podrían verse más afectados con el desarrollo de la IA, y el efecto de ésta en regiones como Europa. (Texto)

09:30h.- Bruselas.- UE REGIONES ULTRAPERIFÉRICAS.- El Presidente canario, Fernando Clavijo, y consejero de Agricultura y Pesca canario, Alejandro Narvay, intervienen en el Foro de las Regiones Ultraperiféricas. (Texto) (Foto)

10:00h.- Fráncfort.- UE BCE.- El Banco Central Europeo (BCE) publica la balanza de pagos de marzo.

10:15h.- Cannes.- FESTIVAL CANNES.- El realizador sueco de origen egipcio Tarik Saleh presenta en la competición de Cannes el filme 'Eagles of the Republic'. (Texto) (Foto)

13:00h.- Bruselas.- BÉLGICA ESPAÑA.- Los ministros de Exteriores de España y Bélgica, José Manuel Albares y Maxime Prévot, presentan el festival Europalia que este año tiene a España de invitada de honor. (Texto) (Foto) (Video)

14:00h.- Cannes.- FESTIVAL CANNES.- La estrella de Hollywood Scarlett Johansson estrena 'Eleanor the Great', su ópera prima como directora, en el Festival de Cannes, en la sección Una cierta Mirada.

16:00h.- Cannes.- FESTIVAL CANNES.- El cortometraje 'Tres', del joven realizador Juan Ignacio Ceballos es el único estreno argentino en la selección oficial del Festival de Cannes, un proyecto que levantó con amigos y colegas en medio de la crisis que atraviesa el sector por los recortes gubernamentales. (Texto)(Foto)

17:00h.- Roma.- PAPA LEÓN XIV.- El nuevo papa León XIV visita el sepulcro de San Pablo en la basílica de San Pablo Extramuros. (Texto)(Foto)

19:00h.- Cannes.- FESTIVAL CANNES.- Jodie Foster y Virginie Efira llegan a la alfombra roja de la Croisette de la mano de la película 'Vie privée', el nuevo filme de Rebecca Zlotowski, que se estrena en el Festival de Cannes fuera de competición. (Texto)(Foto) (Video)

19:15h.- Cannes.- FESTIVAL CANNES.- El Festival de Cannes rinde homenaje al 25 aniversario de 'Amores perros', con presencia de su director, el mexicano Alejandro González Iñárritu. (Texto)

Lisboa.- PORTUGAL ELECCIONES.- El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, lleva a cabo consultas con los principales partidos tras los comicios del domingo. (Texto) (Foto) (Video)

Berlín.- UE TECNOLOGÍA.- La comisaria europea de Empresas Emergentes, Investigación e Innovación, Ekaterina Zakharieva, visita en la feria GITEX Europe, que hasta el próximo día 23 se centrará en las nuevas oportunidades de negocio en la economía digital.

Bruselas.- UE PRESUPUESTO.- La Comisión Europea celebra su Conferencia Anual sobre el Presupuesto de la UE, una edición que este año estará marcada por la presentación del borrador del presupuesto plurianual 2038-2034, prevista para julio, y en la que participan, entre otros, la presidenta Ursula von der Leyen; el comisario de Presupuesto, Piotr Serafin; la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño; y el ministro español de Economía, Carlos Cuerpo (Texto)

Moscú.- RUSIA ARMENIA.- El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, viaja a Armenia, donde sostendrá reuniones con su homólogo armenio, Ararat Mirzoyán, y el primer ministro, Nikol Pashinián.

Budapest.- CUMBRE TÚRQUICA.- Budapest alberga la cumbre informal de la Organización de los Estados Túrquicos, el 20 y 21 de mayo, bajo el lema de 'Punto de encuentro del Oriente y el Occidente'. Se espera la participación de, entre otros, los jefes de Estado turco, Recep Tayyip Erdogan y el azerbaiyano, Ilham Aliyev. (Texto)

Belgrado.- SERBIA ONU.- Visita del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.

Bruselas.- UE DERECHOS AUTOR.- Las asociaciones de autores europeos, entre ellos la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), se reunirán con el comisario europeo de Cultura, Glenn Micallef, y con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, para reclamar que el código de conducta para los modelos de inteligencia artificial generativa proteja de manera "efectiva" los derechos de autor.

Viena.- ONU JUSTICIA.- 34ª sesión de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal (CCPCJ) de la ONU centrada en las nuevas formas de delitos, incluyendo los que afectan al medio ambiente y a la propiedad cultural entre otros.

Cannes.- FESTIVAL CANNES.- Los hermanos palestinos Tarzan y Arab Nasser cuentan en una entrevista con EFE los detalles de 'Once Upon a Time in Gaza', un filme sobre la vida bajo la amenaza constante de los ataques israelíes, sobre la corrupción interna en Palestina y sobre la propaganda. (Texto)

Cannes.- FESTIVAL CANNES.- El colombiano Simón Mesa Soto relata en una entrevista con EFE los detalles de su comedia 'Un poeta', un mordaz retrato del mundo del arte que se ha estrenado en la sección Una cierta mirada del Festival de Cannes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ginebra.- TRATADO PANDEMIAS.- Los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) adoptan de manera formal el Acuerdo Global sobre Pandemias, el segundo tratado de la historia dedicado a la salud. (Texto) (Audio)

Bruselas.- UE DEFENSA.- Consejo de Defensa de la UE. (Texto)

Londres.- PREMIO BOOKER.- Se anuncia en una gala en la Tate Modern de Londres el ganador del premio Booker Internacional, que premia a libros escritos en lengua no inglesa y sus traducciones al inglés, dotados cada uno con 25.000 libras (30.000 euros).

Londres.- R.UNIDO PAISAJISMO.- La feria de jardinería Chelsea Flower Show, referencia mundial del paisajismo y evento favorito de la monarquía británica, abre al público hasta el 24 de mayo. (Foto)

Madrid.- ESPAÑA EE.UU - El número de estadounidenses que ha decidido instalarse a vivir en España ha crecido casi un 30 % en entre 2021 y 2024 según el INE, un porcentaje muy alto que todavía lo ha sido más en 2025 según varias empresas dedicadas a asesorar a norteamericanos, que achacan el crecimiento, entre otros factores, al sector de población que huye de las políticas de Trump en materia de derechos civiles.

Salamanca (España).- FAO CONGRESO.- "Todo comienza con la alimentación" es el lema del encuentro internacional que acogerá Salamanca el 20 y 21 de mayo para impulsar la seguridad alimentaria y la equidad de género en Iberoamérica y el Caribe, un acto que inaugurará la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Eva Granados. (Texto) (Foto)

Oriente Medio

El Cairo.- CATAR FORO.- Comienza hoy el Foro Económico de Catar en Doha, con el tema de 'El camino hacia 2030: transformar la economía mundial', en el que se explorará cómo las decisiones estratégicas tomadas en la región tendrán un mayor impacto en la economía mundial en medio de los consecuentes cambios políticos del presidente estadounidense, Donald Trump, los riesgos inminentes de una guerra comercial mundial, la incertidumbre regulatoria y las alianzas geopolíticas cambiantes.

El Cairo.- EGIPTO ARTE.- En parte del mundo árabe, ser mujer y artista quiere decir toparse con muchos obstáculos que no permiten conciliar el trabajo con la vida familiar y viajar, lo cual dificulta que estas profesionales tengan las mismas oportunidades, sobre todo por la red de contactos que pierden por el camino. (Texto) (Foto) (Video)

África

14:45h.- Nairobi.- ÁFRICA EEUU.- Troy Fitrell, alto funcionario de la Oficina de Asuntos Africanos del Departamento de Estado de EE.UU., ofrece una rueda de prensa digital sobre la nueva estrategia de diplomacia comercial del país norteamericano para la África subsahariana. (Texto)

Harare.- ZIMBABUE UE.- Empieza en Harare la primera edición del Foro de Negocios Unión Europea-Zimbabue, que reunirá en el país africano a representantes de más de 250 empresas europeas y zimbabuenses. (Texto)

Asia

03:00h.- Hong Kong.- CHINA EMPRESAS.- La china CATL, mayor fabricante global de baterías para vehículos eléctricos, debuta en la Bolsa de Hong Kong tras una oferta de acciones valorada en hasta cerca de 5.300 millones de dólares, la mayor salida en la ciudad desde 2021 y candidata también a ser la más sustanciosa del mundo este año. (Texto)

03:30h.- Taipéi.- TAIWÁN COMPUTEX.- El presidente y consejero delegado de la taiwanesa Hon Hai (Foxconn), Young Liu, celebra una conferencia en el marco de la feria Computex de Taipéi, una de las citas tecnológicas más importantes del mundo. (Texto)

03:30h.- Taipéi.- TAIWÁN COMPUTEX.- La feria Computex de Taipéi, uno de los eventos tecnológicos más importantes del mundo, arranca una nueva edición centrada en inteligencia artificial y robótica, tecnologías de próxima generación y movilidad del futuro. (Texto) (Foto) (Video)

06:30h.- Nueva Delhi.- LATINOAMÉRICA ENERGÍA.- La Alianza Solar Internacional (ISA) lanza el Concurso Startup SolarX 2025, dirigido a emprendedores y empresas emergentes de América Latina y el Caribe, destinado a acelerar el potencial en energía solar de los países de esta región. (Texto) (Foto) (Video)

06:30h.- Nueva Delhi.- LATINOAMÉRICA ENERGÍA.- El almacenamiento energético y el desarrollo de infraestructuras de transmisión adecuada de energías renovables son el ecosistema para que no se produzcan apagones, según el director general de la Alianza Solar Internacional (ISA), Ashish Khanna, que descarta que las recientes disrupciones eléctricas en España se produjeran por fallos en este tipo de sistema de generación solar. (Texto) (Foto) (Video)

Tokio.- JAPÓN ESPAÑA.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, asiste al acto Spain Food Nation Summit de Japón Embajada de España en Tokio (Texto) (Foto) (Video)

Pekín.- CHINA TIPOS.- El Banco Popular de China (BPC, banco central) actualiza sus tipos de interés de referencia, denominados LPR. (Texto)

Taipéi.- TAIWÁN ANIVERSARIO.- El presidente taiwanés, William Lai, cumple su primer año de mandato en un contexto marcado por el deterioro de las relaciones con China y los esfuerzos por estrechar lazos con Estados Unidos. (Texto) (Foto) (Video)

Taipéi.- TAIWÁN ANIVERSARIO.- El primer año de William Lai como presidente de Taiwán ha estado caracterizado por un clima de creciente polarización política, en medio de una agitada campaña de revocatorias contra legisladores de la oposición local. (Texto) (Foto) (Video)

Singapur.- SINGAPUR AUSTRALIA.- El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, realiza una visita a Singapur donde tiene previsto reunirse con su homólogo, Lawrence Wong.

Oceanía

Wellington.- N. ZELANDA MAORÍES.- El Parlamento de Nueva Zelanda vota la suspensión temporal de tres diputados maoríes por la 'haka' que realizaron en la cámara el pasado mes de noviembre durante la votación de un polémico proyecto de ley.

