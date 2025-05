Dani Carvajal: "Lo dirá el tiempo si Xabi Alonso es el indicado para revertir la situación"

El futbolista español Daniel Carvajal, defensa del Real Madrid, ha comentado este martes que "lo dirá el tiempo" si su compatriota Xabi Alonso, como previsible sustituto del italiano Carlo Ancelotti, "es el indicado para revertir la situación de este año" en el equipo merengue, sin haber conquistado "ninguno de los tres títulos importantes".

"Muy triste por la salida de Carlo. Yo he estado muchísimos años con él, en su primera etapa, en esta segunda, lo hemos ganado todo con él... Para mí es como casi un padre futbolístico y, bueno, yo lo digo con mucha tristeza, pero al final el míster espero que el próximo sábado tenga la despedida que se merece como el entrador más laureado de la historia del club. Y yo creo que nuestro estadio no lo va a dejar indiferente a nadie, seguro", dijo Carvajal en un 'canutazo' de prensa.

Así, el lateral derecho valoró el posible fichaje de Xabi Alonso para el banquillo blanco: "No sé si es oficial o no, parece que va a llegar. Yo creo que conoce la casa mejor que nadie, ha sido jugador, ha defendido el escudo durante muchos años, sabe lo que es ser jugador de Madrid y creo que eso es un plus también para llegar como entrenador".

"Eso lo dirá el tiempo si Xabi es el indicado para revertir la situación de este año, que no hemos ganado ninguno de los tres títulos importantes. Pero el fútbol es así, al final los resultados son los que marcan un poco el devenir de entrenadores, de jugadores, etc. Son ciclos, yo he vivido aquí momentos excepcionales y también momentos en los que no hemos ganado nada", subrayó el jugador del Real Madrid.

Por último, Carvajal abogó por "levantarse" el próximo curso. "Ahora tenemos un Mundial en verano, que nos queda este último título. Iremos a por ello con todo y, como el Madrid es, como es su historia, pues intentaremos ganarlo todo de nuevo", aludió al Mundial de Clubes de la FIFA que se disputará del 14 de junio al 13 de julio en Estados Unidos.