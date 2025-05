Miles de personas se manifiestan en La Haya para reclamar medidas frente a Israel

Bruselas, 18 may (EFE).- Unas 100.000 personas, según los organizadores de la marcha, protestaron este domingo en La Haya para que el Gobierno de Países Bajos tome medidas frente a Israel por violaciones de los derechos humanos en la Franja de Gaza.

Los manifestantes tratan de trazar simbólicamente una “línea roja” portando ropa de ese color, detalló la cadena pública de televisión neerlandesa NOS.

Según ese medio, los organizadores de la movilización aseguran que se trata de la mayor manifestación en los últimos 20 años, mientras que la Policía ha rechazado dar datos sobre el número de participantes hasta después del evento.

La concentración se dirige hacia el Palacio de la Paz, donde tiene su sede la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que aborda caso de presunto genocidio contra Israel.

En una sentencia provisional del año pasado, el alto tribunal de la ONU dictaminó que Israel debía hacer todo lo posible para proteger a la población civil de Gaza y permitir la entrada de ayuda humanitaria, fallo que Israel ha ignorado.

La manifestación es una iniciativa de diversas organizaciones humanitarias y de derechos humanos y grupos propalestinos, entre ellos Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras, Save the Children, Pax, Oxfam Novib, The Rights Forum y Plant an Olive Tree.

Las cinco primeras organizaciones ya se reunieron con el primer ministro neerlandés, Dick Schoof, y su ministro de Asuntos Exteriores, Caspar Veldkamp, a principios de abril, para pedirles que tomaran medidas contra Israel por su comportamiento en Gaza.

El director de Oxfam Novib, Michiel Servaes, se mostró “muy sorprendido” después de que el Gobierno neerlandés no trazara una línea roja y se atuviera a pensar que “se puede conseguir más por medios diplomáticos”, indicó NOS.

No obstante, Veldkamp adoptó una línea más dura hace semana y media al decir explícitamente que, con el actual bloqueo humanitario de Gaza, Israel ya no respeta los derechos humanos ni los principios democráticos.

Al hacerlo, instó a la Unión Europea a analizar si con ese comportamiento Israel está incumpliendo las provisiones sobre derechos humanos del acuerdo de asociación entre las dos partes, por el que se rigen sus relaciones bilaterales. EFE