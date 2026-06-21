Ciudad Real celebra a partir de este lunes su 28º Festival Corto con hasta 46 cortometrajes en competición

El Festival Corto de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Ciudad Real llega desde este lunes 22 y hasta el sábado 27 de junio con los 46 cortometrajes que compiten por los premios en cada una de las categorías, seleccionados de entre las casi 1.100 obras presentadas a concurso procedentes de 30 países distintos (Brasil, Argentina o Francia, entre las nacionalidades mayoritarias).

La inauguración del Festival se celebrará en la Plaza de los Mercedarios, con la música del Trío Novum y la primera de las proyecciones de los trabajos seleccionados en la sección paralela. El martes, la segunda de las sesiones de proyección, se traslada al patio del Museo López Villaseñor en una cita en la que la música la pondrá el grupo Carabells, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

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El miércoles 24 en la Fuente Talaverana del Parque Gasset, tercera sesión de la sección paralela y proyección de las cintas que optan al Premio Patronato de Deportes con la actuación del grupo The Canallas Band.

El jueves el Festival se traslada ya al Espacio Joven de la concejalía de Juventud, en donde se proyectarán las obras de Animación y Documental de la sección oficial, se procederá a la inauguración del concurso de carteles y se producirá un encuentro con directores y el jurado.

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El viernes, 26, también en el Espacio Joven, se proyectarán los cortos de las Obras Locales y de Ficción de la sección oficial. Cada jornada, después de las proyecciones, el público asistente podrá votar por su cinta favorita.

La clausura del Festival y entrega de premios se celebrará el sábado 27, a las 21.30 horas, en el entorno del Museo del Quijote. Ese día se conocerá la nómina de triunfadores en cada una de las categorías: Ficción, Documental, Producción Local, Animación, Premio Patronato de Deportes, Joven Realizador, premio del Público y Mejor Directora.

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