Alemania acelerará deportaciones de delincuentes a Afganistán tras acuerdo con talibanes

Berlín, 21 jun (EFE).- El Gobierno alemán ha llegado a un acuerdo con el régimen de los talibán para acelerar la deportación de delincuentes convictos a Afganistán, según informó este domingo el diario germano Bild.

Tras negociaciones "a nivel técnico", puesto que Berlín no reconoce a los talibán como Gobierno legítimo, se ha alcanzado un pacto que permitirá fletar hasta tres vuelos chárter de deportación cada mes, así como realizar un número ilimitado de deportaciones individuales en vuelos regulares.

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Según las informaciones de Bild, el Ministerio del Interior -en manos del democristiano bávaro Alexander Dobrindt- quiere crear un "puente aéreo de deportaciones" permanente.

"Las deportaciones de delincuentes a Afganistán se realizan de forma regular y fiable. Quien abusa de nuestra protección y comete aquí delitos graves tiene que buscarse una perspectiva en su país de origen", dijo Dobrindt a este medio.

"Nuestra sociedad tiene un interés legítimo en que los delincuentes abandonen nuestro país. Esto se aplica de forma consecuente", subrayó.

Según Bild, en estos momentos hay en Alemania un centenar de delincuentes convictos de nacionalidad afgana pendientes de deportación.

En lo que va de año han sido deportados 77 nacionales afganos en tres vuelos chárter.

Estas devoluciones han sido criticadas por organizaciones de derechos humanos, ya que los retornados corren el riesgo de ser maltratados eventualmente por los talibán, así como el movimiento que se opone al régimen islamista, al que según ellos el Gobierno alemán está legitimando a cambio de que acepte a los deportados. EFE

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