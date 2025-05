Bou y Abellán se imponen en Japón en el Mundial de Trial

Redacción deportes, 18 may (EFE).- Los españoles Toni Bou (Repsol Montesa Honda) y Berta Abellán (Sparco) se impusieron este domingo en el Gran Premio de Japón, tercero del Campeonato del Mundo de Trial, y lideran las clasificaciones en categoría masculina y femenina, respectivamente.

Bou, 37 veces campeón del mundo, hizo el pleno de carreras en Motegi en un fin de semana marcado por la lluvia que el sábado cayó sobre el circuito nipón. Además, el catalán se ha llevado un punto extra de cara a la clasificación al imponerse en la Power Section, y así ampliar más la diferencia con su máximo perseguidor en la tabla, el también español Jaime Busto (Gas Gas).

Gabriel Marcelli (Repsol Montesa Honda) fue tercero y segundo en Motegi y marcha tercero tras Bou y Busto en la general. Este español suma 176 puntos por 241 y 204 de sus compatriotas, primero y segundo, respectivamente.

"Ha sido un fin de semana perfecto. Hemos tenido muy buenas sensaciones ganando todas las carreras y la Power Section. Ha sido un trial muy complicado y he sufrido en algunos puntos, pero también me lo he pasado muy bien. Ganar en casa de Honda siempre es muy especial y tras un fin de semana tan completo, lo es aún más", señaló Bou, en declaraciones distribuidas por su equipo.

Añadió el campeón del mundo: "Quiero agradecer a Honda y a HRC por el trabajo que hacen para que pueda estar aquí. Ahora toca recuperarse y preparar muy bien la próxima carrera para intentar seguir en esta línea. Debemos mantener este gran nivel".

Por su parte, Abellán se vio superada el sábado por la italiana Andrea Sofía Rabino (Beta), pero el domingo dominó su categoría para seguir al frente del campeonato.

La barcelonesa señaló, en declaraciones distribuidas por la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), que se sentía muy feliz por la victoria. "Amo Japón y ganar hoy las dos carreras y fortalecer mi liderato y me hace sentir muy especial", puso de relieve. EFE