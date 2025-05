Alcaraz dedica el torneo a su equipo: "El trofeo es mucho más vuestro que mío"

Roma, 18 may (EFE).- El español Carlos Alcaraz, número 2 del mundo y flamante campeón del Masters 1.000 de Roma, donde batió al italiano Jannik Sinner (7-6 (5) y 6-1), dedicó su primer trofeo en la tierra batida romana a su equipo.

En la grada de la pista central del Foro Itálico, además de su familia y el presidente de la Federación Española de Tenis, Miguel Díaz Román, estaban sus tres personas de mayor confianza: su entrenador, Juan Carlos Ferrero; su agente, Albert Molina; y su fisio, Juanjo Moreno.

"Me gustaría agradecer a mi equipo y familia. Veníamos de una lesión. Era muy difícil. Vinimos a ver qué tal iba la lesión y hemos ganado. Este trofeo es mucho más vuestro que mío, sin vuestro trabajo no sería posible", declaró en la pista central del Foro Itálico, en la ceremonia de entrega de premios.

Tuvo también palabras bonitas para Sinner, que dijo poco antes que era el "rival a batir en París y el jugador más fuerte en tierra batida".

"Has estado fuera 3 meses y no puedo imaginar cómo ha sido de duro para ti, para tú familia y tu equipo. Y volver aquí en Roma y hacerlo así, llegando a la final... tengo que darte la enhorabuena, ha sido increíble. No me voy a cansar de decir lo buena persona que eres, lo gran trabajador que eres junto a tu gran equipo", afirmó.

También agradeció al torneo por su buena organización y al público italiano por su respeto: "Este torneo es precioso. Gracias por la organización por hacernos sentir como en casa. También a la gente italiana. Lo siento, sé que querías que ganara Sinner. Pero mucha gracias por vuestro respeto hacia mí. Y vuestro apoyo contra no italianos ha sido increíble. Felicidades al país por el gran momento que vive en el tenis. Nos vemos el año que viene". EFE