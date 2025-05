Simeone: “Sentí mucho más cerca competir con Barcelona y Real Madrid”

Majadahonda (Madrid), 17 may (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, admitió que este curso sintió “mucho más cerca que otras veces” competir con el Barcelona y el Real Madrid y explicó del final de temporada que está “siempre cercano” a los jugadores y puede “interpretar muchas situaciones de juego, pero no compartirlas”.

“Este año estuvimos mucho más cerca de llegar donde queríamos. De los últimos años que venimos compitiendo contra el Real Madrid y el Barcelona, que en los últimos 40 años han ganado 34 trofeos, si no me equivoco, creo que nosotros estuvimos este año bastante cerca. Lo sentí mucho más cerca que otras veces y por error nuestro no fuimos capaces de llegar al final como me imaginaba que podíamos llegar”, aseguró.

“Nosotros somos los primeros que nos exigimos en consecuencia de siempre intentar estar lo mejor posible, pero es verdad que en el recorrido de la temporada hubo momentos malos al inicio, después muy, muy buenos hasta febrero o marzo y, a partir de ahí, ya el equipo empezó a rendir menos bien de lo que lo hizo anteriormente”, continuó.

“Es justo y lógico que la critica esté y nosotros, desde ese lugar que tenemos, aceptarla, intentar mejorar y adaptarnos a esto que nos queda y terminar de la mejor manera”, añadió el técnico, que apuntó que, en este tramo sin nada en juego, la motivación “es algo que uno lo tiene internamente”.

“Nadie te lo puedo poner o imponer. Uno te lo puede despertar o no te lo puede despertar, pero la motivación es absolutamente personal”, agregó antes de abordar el errático final de temporada, del que insistió en que cree “mucho” en sus “futbolistas”.

Pero avisó: “Absolutamente, estoy siempre cercano a ellos. Interpreto muchas situaciones de juego que posiblemente desde otro lugar no se pueden entender. Yo sí las puedo interpretar. No las puedo compartir, pero sí las puedo interpretar”.

Este domingo se mide al Betis. “Seguramente, tendremos un mejor partido, esperando que nuestra gente, como siempre, nos esté acompañando para seguir dando más todavía. Es un rival que está muy bien. El entrenador (Manuel Pellegrini) ha logrado transformar esa parte negativa en LaLiga con un final de temporada increíble y el Betis está jugando bien, con muchos futbolistas ofensivos. El ‘míster’ siempre ha tenido esa tendencia”, dijo.

“Es un rival duro, difícil de controlar, con un contragolpe muy, muy bueno, por la cantidad de futbolistas que atesora en la parte ofensiva. Y nosotros, a seguir en la línea que hemos tenido en casa. El primer tiempo del otro día (ante Osasuna) no estuvo mal. Esperamos poder estar más cerca del partido que hicimos contra la Real Sociedad”, declaró.

Tal día como hoy, 17 de mayo, de 2013 y de 2014, el Atlético fue campeón. Primero de la Copa del Rey. Después de LaLiga EA Sports. “Es normal que siempre el pasado parezca increíble, porque vivimos nuestra vida todos de esa manera, siempre encomendándonos a las cosas buenas que pasaron. Seguramente, aquel grupo de futbolistas dejó un legado increíble dentro del club”, repasó.

“Soy un agradecido a ese grupo, porque fue un pilar absoluto que el club necesita y que nosotros, como cuerpo técnico, logramos transformar en un equipo fuerte y competitivo. Y, a partir de ahí, pudimos construir todo lo que construimos hasta el día de hoy, donde la exigencia avanza”, añadió.

“El hoy es lo que cuenta, terminar de la mejor manera esta temporada e intentar llegar al Mundial de Clubes para competir en una Liga que juegan Real Madrid y Barcelona. Lo vuelvo a repetir para los que no se acuerdan. Hoy, el Atlético de Madrid va a jugar el Mundial porque estuvo cuatro años mejor que otros equipos, salvo el Madrid. Y eso me da mucha alegría. No tengo ninguna duda de que competiremos bien”, abundó. EFE