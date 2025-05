Perurena: "Coventry no era de los candidatos que pudieran producir una revolución, es una línea continuista"

El español José Perurena, presidente de la Asociación Internacional de Juegos Mundiales (IWGA), ve que la Agenda 2020+5 "marca una línea" y por eso no cree que el Comité Olímpico Internacional (COI) cambie "por lo menos en sus primeros cuatro años" con Kirsty Coventry como nueva presidenta en el lugar de Thomas Bach, siguiendo así "una línea continuista".

"La Agenda 2020+5 marca una línea y no creo que vaya a cambiar, por lo menos en sus primeros cuatro años. Luego ya no sé, porque ya tomará ella sus decisiones. Yo creo que conoce muy bien la casa, lleva muchos años en el COI y no era de los candidatos que pudieran producir una revolución, yo pienso más bien que es una línea continuista", ha dicho Perurena durante una entrevista exclusiva con Europa Press.

En este contexto, Perurena ha destacado que en la IWGA "solo hay un objetivo" y es "que los deportes reconocidos por el COI y no pueden estar en los Juegos Olímpicos, que son los 39 que están en los Juegos Mundiales, pues tengan una visualización global y que todo el mundo los apoye".

Ha avanzado que eso sucederá "al desaparecer la línea roja entre deportes olímpicos y no olímpicos, que se ha roto en añicos después de Tokio, París y sobre todo Los Ángeles, donde la ciudad puede aportar y hay un entrar y salir de deportes que están en los Juegos Mundiales". Tal es el caso del críquet, el flag football, el lacrosse y el squash.

"Hemos firmado con más de 20 comités olímpicos [nacionales] acuerdos de colaboración porque cada vez están reconociendo estos deportes reconocidos por el COI. En España lo tenemos resuelto, el Comité Olímpico Español tiene los deportes no olímpicos. Pero en España hay una casuística muy especial, que para que lo reconozca el COE, tiene que pasar antes por el Consejo Superior de Deportes, y normalmente es reacio a reconocer deportes", ha avisado Perurena sobre la actitud del CSD.

"De los 40 que tenemos en los Juegos Mundiales, me parece que solo hay 8 o 9 que no son reconocidos por el CSD, el resto están todos reconocidos. De hecho, España ha clasificado a 115 deportistas en, no me acuerdo, 13 o 17 federaciones; o sea, que España es una potencia", ha añadido el máximo responsable de los Juegos Mundiales.

"El único problema que hay siempre es la discriminación en que si yo soy un deportista olímpico, voy con todo pagado y siendo un señor; y si no, me lo tengo que pagar yo, mi club o mi federación", ha lamentado. Sin embargo, ha matizado que "eso es un problema que se va salvando poco a poco".

Perurena mantuvo recientemente en Madrid "un encuentro con el comité organizador" de los Juegos Mundiales de Chengdu, programados del 7 al 17 del próximo agosto, "para ya ultimar temas de ceremonia de apertura, de clausura, de la televisión y los detalles que estaban pendientes", según ha informado él mismo durante la entrevista.

"Van a ser como se hacen en China, al estilo de los Juegos Olímpicos y con unas villas olímpicas increíbles. Bueno, mejor que una villa olímpica porque son hoteles de cinco estrellas, uno es de 6.000 habitaciones y el otro es de 2.000. Chengdu es una ciudad de 22 millones de habitantes e ir de un punto a otro de la ciudad lleva su tiempo", ha recalcado.

Además, ha recordado "el compromiso" de la IWGA de que "no podía haber más de una hora de diferencia entre un punto de competición y el hotel". "Entonces hay 12 especies de subvillas, que son los hoteles. Han hecho la presentación de las ceremonias de apertura y de clausura porque se van a hacer un poco en la línea que ha marcado en París", ha dicho.

También ha subrayado la organización de Karlsruhe para los Juegos Mundiales de 2029. "Ha venido el alcalde a hacer una presentación de la ciudad. Un poco de la orientación de las instalaciones que vamos a tener porque nosotros buscamos una ciudad donde no tengan que construir instalaciones para tener unos costes decentes", ha afirmado Perurena.

"Los Juegos Mundiales tienen una filosofía: se tienen que integrar en la ciudad, los atletas viven integrados en la ciudad y con instalaciones que existen en la ciudad", ha aseverado el presidente de la IWGA sobre un mantra que quiere cumplir pese a las novedades de su mandato. "Con una empresa inglesa, que se llama Quantum, hemos contratado para fijar un plan estratégico a 10 años, de por dónde queremos ir y cómo queremos ir. Y entonces se ha presentado la empresa también, para saber qué direcciones pueden tomar los Juegos Mundiales", ha admitido.

"Nosotros hemos aprobado, y ha ido muy bien, lo que se llama World Series y que es entre los dos Juegos, concretamente entre ahora y el de 2029. Va a haber dos competiciones de World Series al año en distintas ciudades, pero con un máximo de 200 o 300 atletas, y de 3 o 4 deportes. Para potenciar los deportes y además que sean clasificatorios para los Juegos Mundiales, de tal forma que los 'sponsors' se encuentren con una visión global y no cada cuatro años", ha argumentado al respecto.

"La primera World Series fue en Hong Kong y las segundas han sido en Chengdu, pero tenemos ofertas de 1.000 sitios. Puede ser en una ciudad cualquiera y puede ser cualquier ciudad española. Si mañana dicen Gijón y Oviedo: 'Vamos a acoger aquí a 200 o 300 atletas de este y de este deporte'. Y si cumplen la condición, la condición es muy simple: que la instalación esté montada y no haya que hacer ningún tipo de inversión, y que los gastos de alojamiento y de desplazamiento sean a cargo de la organización", ha reiterado sobre esa particular filosofía.

"Necesitábamos tener una comisión de ética y de transparencia", ha asegurado buscando una visión "independiente" gracias a "un abogado suizo que hemos elegido" en virtud de "un ejercicio de claridad que necesita cualquier organización". "Lo había hecho ya en la Federación Internacional de Piragüismo", ha rememorado Perurena sobre este asunto.

SANDRA SÁNCHEZ, PRESIDENTE TEMPORAL DE UNA COMISIÓN DE ATLETAS

Igualmente ha hablado de la comisión de atletas. "Como queríamos que eligieran los atletas, pues elegimos a propuesta de las federaciones temporalmente una comisión, de la que Sandra Sánchez era la presidenta", ha aludido a la exkarateca profesional española. "La eligieron los propios atletas del comité, no nosotros", ha precisado. "Era la única atleta que había ganado medalla de oro en Juegos Olímpicos y medalla de oro en los Juegos Mundiales. Así que blanco y en botella", ha indicado.

Al hilo del karate y otros deportes que se incluyen y se excluyen dde los JJ.OO., Perurena ha dado su opinión: "Eso va a ser una constante para el futuro de los JJ.OO, seguro. Se van a mantener una serie de deportes, que son los que están en el programa, en los estatutos, que son los 28. Yo no sé si a la larga los tres deportes que están en los dos Juegos, como son la escalada, el surf y el skating, van a ser reconocidos a 'full' o no. Eso lo decidirá la asamblea [del COI], pero la situación es que van a estar entrando y saliendo", ha augurado.

Por último, ha relacionado esto con el caso español. "Si un deporte está reconocido por el COI y reúne las condiciones que marca el CSD, pues en teoría tendría que ser automático su reconocimiento. Y si todo el mundo está reconociendo los Juegos Mundiales como una alternativa, como unos Juegos para los deportes no olímpicos, pues tendría que ser así. Es que, si no, estamos teniendo deportistas de primera y de segunda", ha concluido Perurena con un símil casi futbolístico.