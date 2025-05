Paolini: "Hace dos o tres años no me habría esperado estos resultados"

Roma, 17 may (EFE).- La italiana Jasmine Paolini, ganadora del WTA 1.000 de Roma tras batir en la final a la estadounidense Coco Gauff (6-4 y 6-2), declaró este sábado que hace unos años "no" se "habría imaginado estos resultados".

En el último año y medio, Paoliniha sido campeona olímpica de dobles, finalista de Roland Garros y de Wimbledon, ganadora del WTA 1.000 de Dubai y ahora del de Roma. Su explosión ha llegado con 29 años, pero es una de las sensaciones del circuito.

"Hace dos o tres años no me habría esperado estos resultados de ahora. El resto de tenistas me parecían muy lejanas a mí. Estoy escribiendo mi historia, me estoy divirtiendo mucho y espero seguir a este nivel el máximo posible. Estoy disfrutando del momento", declaró en rueda de prensa acompañada del trofeo de campeona.

Entrenada desde hace un mes por el español Marc López, acabó con una sequía de 40 años sin victorias italianas en el cuadro femenino de este torneo, que se prolongaba desde que lo ganó Raffaella Reggi en 1985.

"Cada vez que salto en pista intento hacerlo con alegría, con pasión. Con algo de calma también. Peor es importante que me divierta, no quiero cargarme de expectativas. He hecho de mi pasión un trabajo. No sé si tengo 'algo más' que el resto", apuntó.

Para batir a Gauff, número tres del mundo, tuvo que hacer uno de los mejores partidos de su carrera.

"Estaba tranquila. Con un poco de tensión, pero contenta por el partido que iba a jugar. El objetivo era dar el máximo, tener es mezcla de tensión y tranquilidad. Lo he conseguido. Ha sido mi mejor partido de la semana. Y seguramente una de los mejores partidos que he jugado", declaró.

"He entrado y sabía que tenía que jugar bien, pegarle fuerte.... contra una jugadora como ella, si no, se sufre. Me he sentido bien desde el inicio, he mantenido la tensión alta y muy contenta de como he gestionado", añadió.

Su próximo reto es Roland Garros, donde cayó en la final el año pasado: "No creo que sea la favorita. Voy allí con la intención de jugar más de un partido. Luego veremos".

Además, habló de la presencia del presidente de la República de Italia, Sergio Mattarella, en la grada: "Cuando leí que venía pensé 'ojalá que se me dé el partido'. En los primeros juegos ni me he girado a la grada para no desconcentrarme. Luego ya le he visto y ha sido un honor". EFE