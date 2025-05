Sinner: "Si quiero ganar a Alcaraz, tengo que jugar mi mejor tenis"

Roma, 16 may (EFE).- El italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo, aseguró este viernes tras remontar el partido contra el estadounidense Tommy Paul (1-6, 6-0 y 6-3) que, en la final del Masters 1.000 de Roma, donde se medirá al español Carlos Alcaraz, debe jugar su "mejor tenis".

"Cada momento es crucial. Estoy muy contento de estar en la final. Si quiero ganar el domingo tengo que jugar mi mejor tenis porque Carlos jugó hoy (ante Musetti) un tenis increíble", señaló el tenista italiano nada más concluir el encuentro en el que sufrió especialmente durante la primera media hora, lo que duró el primer set.

"Puedo jugar mejor a tenis. Hoy era importante sólo ganar, en la final debo jugar un tenis increíble", insistió.

Sinner sufrió durante la primera media hora de partido: "Ayer (contra Casper Ruud) me sentí muy bien en el campo y hoy me he encontrado después de media hora. Todos los días son diferentes, es lo bonito del deporte", dijo.

Sobre unas posibles molestias físicas durante el partido, Sinner explicó que tiene una "pequeña ampolla" debajo del pie que "no le permitió moverse bien" y que sintió este viernes más que en las jornadas anteriores.

"No me preocupa, sólo molesta un poco. No hay excusas, con la adrenalina habrá mucha energía y el domingo no estaré nada preocupado", concluyó.

Sinner también tuvo palabras de agradecimiento para el público italiano, que le impulsó en los momentos más difíciles del choque: "Llegué aquí queriendo hacer dos o tres partidos y me encuentro en la final, es increíble", sentenció. EFE