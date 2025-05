Messi y el Inter Miami se miden al Orlando City en la 'semana de rivalidades" de la MLS

Nueva York, 16 may (EFE).- El Inter Miami de Lionel Messi se enfrentará este fin de semana al Orlando City en un cara a cara de equipos de Florida que forma parte de la 'semana de las rivalidades' de la MLS.

La liga preparó para esta semana varios enfrentamientos entre equipos vecinos y rivales de la MLS. El miércoles durante la jornada 13 ya se disputó el St. Louis City-Sporting Kansas City (2-2), pero este sábado y este domingo, durante la fecha 14, habrá varios duelos de alto voltaje.

Por ejemplo, el Inter Miami recibirá el domingo al Orlando City que entrena el colombiano Óscar Pareja con la necesidad de sacar los tres puntos ya que el equipo que dirige el argentino Javier Mascherano solo ha conseguido un triunfo en sus últimos seis partidos contando MLS y Copa de Campeones de la Concacaf.

Quinto del Este, el Inter Miami empató 3-3 el miércoles en el campo de los San Jose Earthquakes y se verá las caras con un Orlando City que es sexto en esa conferencia y que llega de ganar por 3-1 al Charlotte.

La MLS también ha reservado para el domingo el derbi más importante de los últimos años en la liga: 'El tráfico', en el que se miden el LA Galaxy y Los Angeles FC (LAFC).

Esta nueva edición del partido entre los dos conjuntos de Los Ángeles llega en un terrible momento para el Galaxy, hundido sin el español Riqui Puig por lesión y que ha firmado el peor arranque en la historia de la MLS para un vigente campeón de la MLS Cup con 13 partidos seguidos sin ganar (tres empates y 10 derrotas).

Colista del Oeste, el Galaxy se verá las caras como local a un LAFC que es quinto del Oeste y que el miércoles pasó por encima de los Seattle Sounders por 4-0.

Precisamente los Sounders visitarán a los Portland Timbers en un encuentro entre estados vecinos (Washington y Oregón), algo similar al Colorado Rapids-Real Salt Lake (Colorado y Utah).

Además, el New York City retará a los New York Red Bulls en el derbi neoyorquino de la liga y el Columbus Crew y el Cincinnati protagonizarán una nueva edición del 'Hell is real', el enfrentamiento entre los equipos de Ohio que en esta ocasión tendrá importantes repercusiones para la clasificación porque el Cincinnnati es primero del Este y el Columbus es tercero.

Por último, los fans canadienses tendrán una cita especial con el Montreal-Toronto y en Texas se jugará el Dallas-Houston Dynamo. EFE